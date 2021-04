Gioia immensa per la show girl ed ex letterina: il tenero annuncio della gravidanza su Instagram

Una gioia immensa, quella che ha travolto la vita di Michela Coppa. L’ex letterina, diventata negli anni anche modella e presentatrice, ha annunciato al mondo di essere incinta per la prima volta. A donarle la gioia il suo storico compagno, l’imprenditore siciliano Cristian Milia. La show girl si trova al quarto mese di gravidanza, ma ancora non ha reso noto il sesso e il nome del bebè che presto arriverà.

Credit: michelacoppaofficial-Instagram

È diventata famosa nei primi anni 2000 per essere una delle bellissime letterine del programma Passaparola, al fianco di Gerry Scotti. Oggi è una donna cresciuta e, tra qualche mese, diventerà mamma per la prima volta.

L’annuncio della gravidanza è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae mentre si accarezza il pancino appena visibile. Queste le sue parole:

Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene! Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!

Sono entrata da due settimane nel quarto mese e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa ACCETTARE. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia!

Nel giro di pochissime ore, il suo post è stato travolto da un ondata di commenti e like, arrivati anche da tante amiche e colleghe del mondo dello spettacolo. Trai i tanti spuntano i messaggi di auguri di Melissa Satta, Elena Santarelli, Elisabetta Gregoraci, Cristina Chiabotto e tante altre.

Cosa fa oggi Michela Coppa?

Come anticipato, Michela Coppa è diventata famosa grazie al suo ruolo nel programma Passaparola, nel quale era una delle letterine. Dal 2006 in poi ha ricoperto diversi ruoli in Tv anche come presentatrice.

Credit: michelacoppaofficial-Instagram

Nel 2015, ha realizzato un altro suo grande sogno, quello di incidere e pubblicare un album da cantante.

Gli anni scorsi, è diventata una vera e propria Fitness Girl, mostrando su Instagram tantissimi esercizi utili per mantenersi in forma.