Tutti ricorderanno Brendan Fraser, uno dei protagonisti del celebre film La Mummia. Dopo essere scomparso dalla luce dei riflettori per un po’, il celebre attore di Hollywood si è presentato sul red carpet del film di Darren Aranofsky, No Suddan Move, con un aspetto che ha lasciato tutti senza parole.

Quando si è presentato sul red carpet del film di cui è protagonista, la domanda apparsa più frequentemente sui social sotto gli scatti dell’attore è stata questa:

Cos’è successo a Brendan Fraser?

Nelle immagini condivise sul web, l’attore si è presentato con un aspetto completamente diverso da quello sfoggiato negli anni ’90.

Il noto attore, infatti, è apparso visibilmente in sovrappeso. Dopo i vari commenti del popolo del web riguardanti il suo aspetto, è stato svelato che la forma fisica dell’attore sia legata ad un nuovo film di cui Brendan è protagonista, The Whale. La storia tratta di un insegnate obeso che cerca di ricongiungersi con la figlia teenager.

Brendan Fraser: la trasformazione fisica dell’attore

Ma la trasformazione fisica dell’attore, però, non è legata solamente al suo prossimo film. Durante la sua carriera, infatti, Brenda Fraser ha dovuto sopportare non pochi eventi che hanno contribuito ad allontanarsi sempre di più dalle luci dei riflettori.

Dai problemi fisici comparsi durante le riprese dei film di cui è stato protagonista, alle molestie subìte, al divorzio con la moglie fino alla morte di sua mamma malata di cancro nel 2016. Tutti questi eventi hanno notevolmente contribuito alla sua trasformazione fisica. Oggi, però, Brendan Fraser è pronto a tornare più carico che mai.