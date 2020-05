Brian Austin Green e Megan Fox sono giunti al divorzio: l’attrice frequenterebbe un altro I famosi attori Megan Fox e Brian Austin Green hanno confermato il loro divorzio: indiscrezioni su un'altra relazione

Dopo 10 anni di matrimonio, la nota attrice e modella americana Megan Fox e suo marito Brian Austin Green, produttore e attore americano, conosciuto per il personaggio di David Silver in Beverly Hills 90210, sono giunti al divorzio. Il motivo? Sembrerebbe che la bellissima Megan Fox frequenti un altro uomo!

Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe del famoso rapper Machine Gun Kelly, conosciuto con il nome d’arte Colson Baker.

I due si sarebbero conosciuti sul set di un film, anche se la loro relazione non è ancora confermata.

Per quanto riguarda il divorzio, invece, è stato lo stesso Brian Austin Green a dare conferma alle testate giornalistiche.

L’attore ha raccontato che l’inizio della loro crisi, risale allo scorso 2019, proprio quando Megan Fox è andata a Portorico per girare il film insieme al cantante. Ha iniziato a sentirla sempre più distante, fin quando un giorno, lei non ha provato a spiegargli cosa avesse provato a lavorare da sola e come avesse ritrovato se stessa.

Visto il desiderio dell’attrice, hanno deciso insieme di allontanarsi, fino ad arrivare al divorzio.

Davanti all’indiscrezione della relazione di sua moglie, con il cantante, Brian ha commentato chiedendo di non giudicare quanto accaduto, perché lui si fida del giudizio di sua moglie e se lei pensa che il rapper sia una persona buona e gentile, lui le crede:

“La gente non deve pensare che loro sono cattivi o che io sia la vittima, perché non è così”.

“Io e Megan abbiamo avuto una relazione bellissima, meravigliosa e io l’amerò per sempre, come so che farà anche lei”.

Brian Austin Green e Megan Fox si sono conosciuti nel 2004, sul set del film Hope & Faith. Inizialmente l’attrice era molto frenata, dal fatto della differenza di età, lei aveva 18 anni, mentre lui 30. Alla fine, due anni dopo nel 2006, si sono fidanzati e lo hanno reso ufficiale nel successivo 2009.

I due noti attori si sono sposati il 24 giugno nel 2010, con una cerimonia privata al Four Seasons Resort di Maui.

La prima crisi c’è stata nel 2015, quando Megan Fox voleva divorziare, ma poi sono tornati insieme ed hanno avuto un terzo figlio. Adesso la loro relazione è giunta al capolinea.