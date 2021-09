Addio abiti oversize e felpe, il nuovo Briga è irriconoscibile

L’edizione 2021 del Festival del Cinema di Venezia ha visto arrivare in città tantissimi personaggi noti del cinema e non solo che hanno sfilato sul famoso red carpet. Oltre ad attrici e registi, in laguna sono arrivati anche influencer e cantanti. Uno che non è passato inosservato è stato è stato il cantante Briga. Il rapper si è presentato totalmente stravolto nel look. Una vera e propria rivoluzione per l’immagine del cantante diversa da quella che i fan nel tempo erano abituati a vedere.

Dopo l’esperienza nella scuola di Amici Briga ha avuto modo di dedicarsi totalmente al suo progetto musicale da solista inanellando diversi successo, compresa la partecipazione al Festival di Sanremo assieme a Patty Pravo. Non solo musica. Briga ha infatti anche pubblicato due libri insieme ad Andrea Passeri dal titolo Novocaina. Una storia d’amore e di autocombustione e Non odiare me.

Oggi rispetto a quando lo vedevamo nella scuola di Amici il suo look è totalmente cambiato. Addio abiti oversize ed ecco una versione più elegante. Proprio a Venezia dove si è presentato insieme alla sua fidanzata e futura moglie Arianna Montefiore, abbiamo potuto notare tutta la sua eleganza.

Il cantante ha partecipato al Festival come testimonia di Eau de Milan, uno degli sponsor della manifestazione. Elegantissimo, pochi tatuaggi in vista, e un vestito totalmente pensato per l’occorrenza. Un look che non è passato inosservato e che lancia l’artista in una nuova era.

Ha sfoggiato un completo firmato Lubiam con pantaloni bianchi skinny alla caviglia, camicia rosa e giacca a quadri sui toni del beige. Per completare il tutto ha scelto un paio di scarpe tabacco e degli occhiali da sole scuri, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tirati all’indietro. Look totalmente stravolto rispetto a quando partecipava ad Amici e indossava solo tute oversize, felpe col cappuccio, sneakers e cappellini all’indietro.