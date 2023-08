Britney Spears e Sam Asghari verso il divorzio? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Britney Spears e Sam Asghari stanno occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che Sam Asghari abbia deciso di divorziare dalla popstar dopo soli 14 mesi di matrimonio e che abbia già lasciato la casa in cui la coppia viveva insieme. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

In queste ultime settimane sono stati moltissimi i magazine che hanno parlato di una presunta crisi che Britney Spears e il marito Sam Asghari starebbero vivendo. Dopo numerosi rumors mai confermati, nel corso delle ultime ore una fonte vicina alla coppia ha rivelato che Sam abbia lasciato la casa in cui viveva insieme alla popstar, da cui ha deciso di divorziare.

La fonte che ha rivelato la notizia, che non può ancora parlare pubblicamente, ha rivelato che in questi giorni è avvenuto il deposito dei documenti del divorzio nei tribunali nelle contee di Los Angeles e Ventura.

Britney Spears e Sam Asghari stanno per divorziare? Il motivo e cosa è successo

Stando a quanto rivelato da fonti vicine alla coppia, pare che la popstar e suo marito abbiano avuto una violenta lite scaturita dopo che San Asghari avrebbe scoperto un tradimento da parte della cantante. Ricordiamo che Britneys Spears e Sam Asghari si sono conosciuti nel 2016; poco dopo la popstar ha rivelato di aver perso un bambino nel maggio 2022.

La notizia della separazione tra Britney Spears e Sam Asghari sta facendo il giro del web. Al momento, però, i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per commentare i rumors che stanno circolando sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.