Britney Spears malata: da tempo si parla dei problemi di cui la reginetta del pop degli anni Novanta e Duemila soffre. Oltre che parlare della procura ancora salda nelle mani del padre per gestire non solo il suo patrimonio, ma anche la sua stessa vita. Oggi emerge una notizia che preoccupa i fan: i farmaci usati per contenere la sua malattia non funzionerebbero più.

La cantante è di nuovo sotto gli occhi di tutto il mondo. Secondo quanto si apprende, infatti, la sua malattia mentale, che preoccupa da sempre chi le vuole bene, i fan in prima linea, starebbe peggiorando, anche a causa dei farmaci utilizzati che non farebbero più il loro lavoro.

Mentre tutto il mondo, mamma e fidanzato compresi, chiedono, al grido di Free Britney, di liberare la cantante dalle grinfie del padre, che ormai prenderebbe tutte le decisioni sulla sua vita privata e pubblica al suo posto, ecco che emerge un’altra inquietante verità.

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, una persona molto vicina alla cantante, che ha però voluto rimanere anonima, avrebbe detto che Britney sta molto male, anche a causa dei farmaci che prendeva e che all’inizio tenevano sotto controllo la sua malattia.

Pare che oggi quei farmaci abbiano smesso di fare il loro lavoro e i medici non riescono a trovare una soluzione:

La verità è che Britney sta soffrendo. I suoi medicinali hanno smesso di funzionare e i dottori hanno problemi a trovare la giusta combinazione. Fonti con conoscenza diretta ci hanno riferito che non é facile gestirla.

Britney Spears malata: quali sono le sue reali condizioni di salute?

La fonte continua a spiegare come sta Britney:

A volte si lamenta e vorrebbe più libertà. Purtroppo la verità è che non riesce a stabilizzare la sua malattia mentale. Ci sono tantissimi effetti collaterali che la stanno danneggiando, Kevin Federline ha avuto l’affidamento dei due bambini per molto più tempo rispetto a Britney, ed era tutto correlato al suo stato mentale.

Speriamo si possa presto rimettere e possa riprendersi la sua vita!