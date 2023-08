Britney Spears rompe il silenzio dopo il divorzio da Sam Asghari: le sue parole

In questi ultimi giorni si sta parlando molto della fine del matrimonio tra Britnery Spears e Sam Asghari. Dopo i numerosi rumors in circolazione, l’ormai ex marito della popstar ha rotto il silenzio confermando le voci circolanti sulla coppia. In queste ultime ore anche Britney ha deciso di dire la sua riguardo la fine del matrimonio durato poco più di un anno.

Queste sono state le parole con cui Sam Asghari ha annunciato la fine del matrimonio con Britney Spears:

Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme.

Dopo alcuni giorni di silenzio, la regina del pop ha deciso di esporsi in merito alla notizia tanto chiacchierata in queste ore. Nel dettaglio, Britney Spears è apparsa in un video condiviso sulla sua pagina Instagram che la ritrae mentre balla. Tutti, però, non hanno potuto fare a meno di notare le parole che accompagnano le immagini in questione.

Questo è quanto rivelato dalla popstar in merito alla fine del matrimonio con Sam Asghari, durato poco più di un anno:

Come tutti sanno io e Hesam non stiamo più insieme. Sei anni sono tanti per stare con qualcuno quindi, sono un po’ scioccata. Non sto qui a spiegare perché, e sinceramente non sono affari di nessuno! Ma, sinceramente non potevo più sopportare il dolore.

E, continuando, Britney Spears ha poi aggiunto: