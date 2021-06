La partecipazione come giudice ad X-Factor per Britney Spears nel 2012 è stata forse uno dei punti più bassi della carriera della cantante. Britney per tutta la durata dello show è apparsa visibilmente a disagio, annoiata, imbarazzata ed anche fuori forma con capelli spesso arruffati, unghie mangiate e psoriasi alle caviglie.

Come lei stessa ha dichiarato alcuni anni dopo in una testimonianza in Tribunale contro la famiglia, in quel periodo stava male ed era costretta ad assumere farmaci contro la sua volontà. A distanza di anni si è ritornati su quell’esperienza e quel periodo non proprio idilliaco per lei grazie alle dichiarazioni di un ex concorrente di quell’edizione di X-Factor Trevi Moran. Su Twitter ha scritto:

“Per quanto ne so, Britney ad X Factor sembrava forzata da qualcuno, sembrava stanca tutto il tempo. E probabilmente aveva cosa dire ai provini, scritto sul tavolo. Tra lo staff si vociferava che assumesse qualcosa” – ha detto.

Anche Louis Walsh che in quell’edizione era al fianco di Britney come giudice ha ammesso che c’era qualcosa che non andava in lei.

“Sono stato seduto accanto a Britney per due giorni e dopo ogni audizione lei crollava, era sempre stanca. Dovevamo letteralmente interrompere lo spettacolo, la portavano fuori perché stava assumendo così tanti farmaci e altre cose. Mi dispiaceva per lei” – ha dichiarato Louis Walsh – “Eccola lì, la più grande pop star del pianeta, ed era semplicemente seduta lì fisicamente, ma non era lì mentalmente. Ha avuto molti problemi“.

Oggi si sa che nel 2012 durante quella partecipazione l’ex Spice Girls molto spesso appariva assente, provata, deconcentrata. Fans tra il pubblico all’epoca, riferiscono che Britney mancava per la maggior parte dei provini. Oggi si sa che stava così a causa dei tanti farmaci, immaginiamo psicofarmaci, che assumeva. Inoltre a causa del forte periodo di stress soffriva anche di psoriasi alle caviglie.