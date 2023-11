Grande preoccupazione per Brooke Shields ricoverata in ospedale, nel reparto di terapia intensiva, a seguito di una grave crisi epilettica, che sta preoccupando tutti i famigliari, gli amici e i fan. L’attore Bradley Cooper è corso subito in ospedale da lei per starle accanto. Quali sono le sue condizioni di salute ora?

L’attrice di Laguna Blu è stata ricoverata per una grave crisi epilettica. Si trova nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di New York. Lo scorso 7 settembre l’attrice di 58 anni ha avuto una crisi epilettica che solo oggi è stata resa nota in un’intervista al magazine Glamour.

In ospedale, accanto all’ex modella, l’attore Bradley Cooper. L’attrice stessa ha raccontato che in quei giorni stava preparando il suo nuovo show, quando improvvisamente si è sentita male. Le è venuta la schiuma alla bocca, ha iniziato a sentirsi disorientata e improvvisamente tutto è diventato nero.

La donna è riuscita a uscire, ma ha perso i sensi. Cadendo ha sbattuto la testa contro un muro e ha perso conoscenza a lungo. Quando ha riaperto gli occhi, si è ritrovata a bordo di un’ambulanza con i paramedici che le tenevano una maschera dell’ossigeno sul viso.

Quando è arrivata in ospedale, ha trovato al suo fianco Bradley Cooper. Il sommelier del ristorante dove ha avuto un malore ha cercato il marito dell’attrice. Gli ha risposto un assistente che ne ha chiamato un altro fino a quando la notizia non è arrivata al collega, che si trovava in zona.

Brooke Shields ricoverata in ospedale in terapia intensiva: il racconto a due mesi di distanza

I medici hanno sottoposto l’attrice a diverse analisi e a molti esami, per capire le cause di questa crisi epilettica. Probabilmente è stata provocata da una carenza di sodio, causata da fatto che aveva bevuto troppa acqua.