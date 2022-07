Si tratta di uno dei cantanti più famosi del mondo e della storia della musica e recentemente ha conosciuto la gioia di diventare nonno per la prima volta. Stiamo parlando di Bruce Springsteen, che all’età di 72 anni ha finalmente potuto stringere tra le braccia un nipote, anzi, una nipotina. Ad annunciarlo, tramite un post sui social, è stata la moglie del Boss della musica statunitense e mondiale.

Credit: officialrumbledoll – Instagram

Una carriera, quella di Springsteen, che definire stellare risulterebbe addirittura riduttivo. In oltre 40 anni di carriera, The Boss, questo il suo soprannome, ha venduto oltre 65 milioni di dischi negli Stati Uniti e 120 milioni se si conta tutto il resto del mondo.

Infiniti anche i premi e riconoscimenti che si è portato a casa in questi decenni. Giusto per citarne alcuni, 20 Grammy Awards, un Tony Awards e addirittura un premio Oscar, vinto nel 1994 per aver scritto la canzone originale del film cult Philadelphia. Inoltre è stato insignito della medaglia presidenziale della libertà, la massima onorificenza civile statunitense.

L’anno scorso non si era concluso nel migliore dei modi per Bruce, che addirittura, a novembre era stato arrestato. I reati per lui erano quelli di guida in stato d’ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcool in una zona chiusa.

Il 2022, invece, gli sta regalando delle gioie che letteralmente non ha mai provato prima.

Nata la prima nipote di Bruce Springsteen

Credit: officialrumbledoll – Instagram

Già, perché sul profilo Instagram di Patti Scialfa, la storica consorte di Bruce Springsteen, è apparsa una foto ed un annuncio che hanno lasciato piacevolmente sorpresi tutti.

Bruce e Patti sono sposati da tantissimi anni e il loro è un amore puro e longevo. Insieme hanno avuto anche tre figli: Evan James, nato il 25 luglio 1990; Jessica Rae, nata il 30 dicembre 1991 e Sam Ryan, nato il 5 gennaio 1994.

Credit: officialrumbledoll – Instagram

Proprio quest’ultimo, il più piccolo della famiglia, è appena diventato papà per la prima volta, rendendo così nonno per la prima volta il re del rock americano.

Camminando con la bambina, Lily Harper Springsteen.

Questo dunque il nome della piccola, che è anche apparsa in tutto il suo splendore nel post pubblicato dalla sua dolce nonna. Nessuna dichiarazione è ancora arrivata da parte di Bruce, ma certamente si starà godendo al massimo questa nuova fase della sua incredibile vita.