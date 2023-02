È di pochi giorni fa la notizia riguardante l’attore Bruce Willis, la cui diagnosi si è trasformata da Afasia, a Demenza Frontotemporale. Un periodo molto difficile per la famiglia dell’interprete, che vede però un bagliore di luce nella gravidanza della figlia Rumer. La giovane ha celebrato la gravidanza con dolcissime foto e parole sui social.

Credit: rumerwillis – Instagram

Il dramma che ha colpito Bruce Willis e la sua famiglia ha spezzato il cuore di tanti fan da ogni parte del mondo. Mesi fa, in un post congiunto, i familiari dell’attore annunciavano il suo ritiro dalle scene, poiché lo stesso aveva scoperto di soffrire di Afasia, una patologia che colpisce la capacità del linguaggio e della comprensione.

In questi giorni, la stessa famiglia ha pubblicato un triste aggiornamento. Quella che all’inizio era stata diagnosticata come appunto Afasia, oggi ha cambiato forma ed è diventata Demenza Frontotemporale.

Credit: rumerwillis – Instagram

I familiari dell’attore hanno ringraziato tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e affetto in questi mesi, per poi concludere spiegando che sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara.

La figlia di Bruce Willis celebra la gravidanza

In questo periodo difficile, come detto, un raggio di sole è arrivato a dar almeno un po’ di gioia e serenità in casa della star. Sua figlia Rumer, nata nel 1988 dal matrimonio di Bruce con Demi Moore, è incinta.

Il dolce annuncio era arrivato nel dicembre scorso e in questi mesi, Rumer e il suo compagno, il cantante Derek Richard Thomas, non hanno fatto altro che godersi questa nuova esperienza.

Credit: rumerwillis – Instagram

Recentemente, Rumer Willis, che vanta già un’ottima carriera da attrice e cantante, ha pubblicato una sua foto da bambina, accompagnandola con una dolcissima lettera con la quale mostra tutta la sua gratitudine alla vita per questo regalo.