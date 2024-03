Bruno Cerella svela la verità sul rapporto con Belen Rodriguez: “Insieme noi…”

Dopo le rivelazioni di Belen Rodriguez rilasciate sulla sua presunta relazione con Bruno Cerella, adesso è stato lo stesso giocatore argentino a svelare la verità in merito alla questione. Secondo lo sportivo, il rapporto con la modella argentina si limiterebbe ad essere solo una semplice amicizia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti sarebbe nata una presunta relazione tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella. A diffondere tale indiscrezione è stato il settimanale “Chi”. Dopo la segnalazione pubblicata da Alfonso Signorini la modella argentina non ci ha pensato due volte a rompere il silenzio sulla questione.

Infatti, l’ex moglie di Stefano De Martino ha smentito categoricamente la notizia. Tuttavia, dopo le rivelazioni della modella, adesso è stato Bruno Cerella a dire la sua versione dei fatti. Nel dettaglio, il celebre cestista ha dichiarato che Belen Rodriguez è semplicemente un’amica e sembra che i due si divertano insieme farsi compagnia:

Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia.

Con queste parole il giocatore argentino ha spiegato che la presunta relazione con Belen Rodriguez è solamente oggetto di speculazione:

Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere. Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire e mi fa divertire tanto.

Chi è Bruno Cerella

Bruno Cerella è un giocatore di basket, di origine argentina e con cittadinanza italiana. Oltre a nutrire una profonda passione per lo sport, il 38enne è anche appassionato all’arte, così come dimostrato dalle sue immagini pubblicate sul suo profilo Instagram. Attualmente lo sportivo gioca in forza Treviglio ma il suo esordio in Italia risale al 2004 con la Basket Massafra.