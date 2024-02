Belen Rodriguez, tutta la verità sulla relazione con Cerella: “Ora parlo io”

Dopo i tanti rumors e le immagini del bacio tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella da parte del settimanale “Chi”, la modella argentina ha dato modo di esprimere una replica a modo suo. La showgirl, infatti, ha voluto rispondere attraverso i social, condividendo una storia con suo figlio. Il tutto, per rispondere ai pettegolezzi negando la presunta nuova relazione.

Contrariamente a quanto riportato finora in diverse riviste di gossip, Belen Rodriguez e Bruno non starebbero vivendo una storia d’amore. L’ex giocatore di basket avrebbe presentato la modella argentina come la sua fidanzata ai suoi amici lo scorso sabato sera. Si tratta dell’occasione in cui sono stati sorpresi dai paparazzi fuori da un locale milanese.

Nonostante il servizio su “Chi”, la showgirl ha voluto smentire la relazione con la ipotetica nuova fiamma tramite una speciale storia sui social. Poche ore fa, infatti, Belen Rodriguez ha condiviso una foto che la mostra mano nella mano con suo figlio Santiago. Non sono visibili i volti, solo le loro gambe e il gesto affettuoso al centro della fotografia. La frase che accompagna l’immagine no può lasciare dubbi: “Fidanzata? Sì con mio figlio. Ecco”.

Nonostante Belen Rodriguez abbia smentito la storia d’amore con Bruno Cerella, resta il fatto che siano stati avvistati insieme fuori da un locale di Milano in occasione di una festa. Non erano soli, ma in compagnia di altri amici dell’ex giocatore di basket. Secondo quanto riportato da “Chi”, tra i due ci sarebbe stato anche un bacio in pubblico.

La reazione della modella argentina potrebbe consistere, quindi, in un modo per proteggere la sua vita privata? Sarà interessante seguire gli sviluppi e seguire gli eventuali indizi che emergeranno. La storia tra Belen ed Elio, nel frattempo, è solo un ricordo legato al passato. Belen e Elio Lorenzoni si conoscono da circa dieci anni, e quando hanno ufficializzato la loro storia d’amore, è stata Belen stessa a condividere una foto di loro insieme, ormai tanto tempo fa. Non è detto faccia lo stesso anche stavolta.