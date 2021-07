Se si volesse parlare di intraprendenza, voglia di fare, saper fare, ma anche di responsabilità e amore per la famiglia, non si dovrebbe omettere il nome di Bruno Vanzan. Il barman romano pluripremiato a livello mondiale, diventato famoso per aver fatto diverse apparizioni anche in tv, sta per diventare papà per la seconda volta. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio lui, pubblicando un tenerissimo video sui suoi account social.

A breve saremo in 4!! Volevamo dirvelo così ❤️ Posted by Bruno Vanzan on Sunday, July 4, 2021 Credit: Bruno Vanzan – Facebook

Chi lo segue su Instagram non ha potuto che notare la sua grande dedizione al lavoro. Un lavoro che ha scelto da giovanissimo e che è anche la sua più grande passione.

Ma Bruno ha da sempre avuto una grande attenzione ed un grande amore anche per la sua famiglia. Nel 2018 ha sposato Marcella e ben presto i due hanno dato alla luce il piccolo Brando.

Ieri, il barman ha annunciato che ben presto Brando avrà un fratellino e lo ha fatto in una maniera molto dolce. Ha pubblicato un video che ritrae lui, sua moglie e suo figlio, mentre si trovano in una splendida location in riva al mare.

Un bacio al pancino ormai lievitato di Marcella e l’apertura di una scatola di cartone dal quale escono dei palloncini celesti.

Chi è Bruno Vanzan?

Bruno Vanzan è nato a Roma nel 1986. È proprio nei locali della capitale che inizia a guardare e ad appassionarsi alla figura del barman. Dopo alcuni corsi di formazione, capisce che viaggiare può fargli imparare molto su ingredienti e tecniche del lavoro, così inizia a girare praticamente tutto il mondo.

Dal 2006 inizia ad approfondire anche la tecnica del Flair, che lo porta a diventare campione del mondo nella categoria soltanto due anni più tardi, nel 2008.

La sua bravura, ma anche la sua intraprendenza e il suo sorriso coinvolgente, lo portano ad entrare anche nel mondo della televisione. Nel 2012 esordisce sul piccolo schermo, affiancando Benedetta Parodi nel programma “I menù di Benedetta“.

Nel 2014 passa a Sky e veste i panni di giudice nel programma “Top Dj” e dal 2016 conduce un programma da lui ideato chiamato “Cocktail House“.

Negli anni passati ha fondato una sua accademia di barman, una sua bevanda e ha scritto diversi libri sulle tecniche di realizzazione dei cocktail, i cui proventi sono stati spesso devoluti in beneficenza.