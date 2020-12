Bruno Vespa asfaltato da un 13enne: “Non sono uccelli”

Nemmeno un veterano del giornalismo italiano come Bruno Vespa è esente dal commettere errori. Ospite nel programma Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, l’anchorman di Porta a Porta è stato ripreso ieri pomeriggio da un ragazzino di 13 anni.

Bruno Vespa: gaffe in tivù

Francesco Barberini, appassionato di ornitologia, anch’esso presente in studio per raccontare la sua grande passione per il bird watching e l’universo degli uccelli, gli ha immediatamente segnalato la gaffe.

Sarcasmo sui social

Nel tentativo di unire i due ospiti in un unico spazio, la padrona di casa Francesca Fialdini ha fatto interagire Francesco Barberini e Bruno Vespa, invitati a porsi reciprocamente delle domande sui relativi interessi. Giunto il turno del giornalista, Vespa chiede al ragazzo se studia gli uccelli semplici, tipo i canarini, oppure anche quelli misteriosi, tipo i pipistrelli.

Non senza una punta di imbarazzo, Barberini ha corretto subito Vespa: i pipistrelli non sono uccelli, bensì mammiferi, per poi replicare al quesito posto. Lo spezzone è finito inevitabilmente nell’occhio del mirino sui social network, con il momento ripreso da parecchi in chiave sarcastica.

Polemica con Amadeus

Qualche giorno fa Bruno Vespa è stato artefice di una polemica insorta contro Amadeus dopo la finale di Sanremo Giovani, conclusa con notevole ritardo rispetto all’orario inizialmente pattuito. In apertura del canonico appuntamento con Porta a Porta, il conduttore aveva bacchettato il volto de I Soliti Ignoti e altri importanti format Rai. Per una volta ha dovuto porgere le scuse al suo pubblico.

Bruno Vespa: le scuse ai telespettatori

La trasmissione va in onda molto tardi e talvolta gli spettatori se ne lamentano. Ma ci sono show più importanti. A quanto pare, Sanremo Giovani doveva essere di un’eccezionale importanza, perché li ha spinti al limite. Pertanto ha richiesto scusa per la messa in onda in un’orario così tardo da essere perfino inconsueto per i loro standard.