Gioia e "rimbambimento" per Brunori Sas: il cantautore ha annunciato al mondo la nascita della sua prima bambina, la piccola Fiammetta

Una gioia assolutamente travolgente ha invaso la vita del cantante Brunori Sas e della sua storica compagna di vita Simona Marrazzo. Dopo venti anni di relazione, i due hanno finalmente dato alla luce la loro prima bambina. Le foto pubblicate dal cantautore calabrese su Facebook sono di una dolcezza unica. Così come il messaggio che lo stesso artista ha aggiunto a corredo.

Credit photo – Brunori Sas – Facebook

Innamoratissimi da due decenni. Complici nella vita, ma anche nella carriera. Brunori Sas e la sua storica compagna Simona Marrazzo, infatti hanno anche fondato insieme un’etichetta discografica, la Picicca Dischi, nel 2011.

A giugno scorso il cantante aveva annunciato al mondo la gravidanza della sua compagna, pubblicando un post sui social in cui scriveva:

Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire.

Parole semplici e dirette, che già allora avevano scaldato i cuori dei tantissimi fan del cantante e dei tanti amici del mondo della musica e dello spettacolo.

Brunori Sas e il dolce annuncio della nascita della sua bambina

Credit photo – Brunori Sas – Facebook

Ieri, venerdì 15 ottobre, il giorno tanto atteso per 9 mesi, è finalmente arrivato. Simona ha dato alla luce la piccola Fiammetta, in un parto filato liscio all’ospedale di Cosenza.

Quella semplicità e quella freddezza delle parole usate per l’annuncio della gravidanza, hanno lasciato spazio all’emozione e alla gioia che si leggono chiaramente nell’annuncio fatto da Brunori Sas per il giorno della nascita.

Il cantautore ha finto di essere proprio la piccola Fiammetta e si è presentato così al mondo:

Credit photo – Brunori Sas – Facebook

Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte. Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali. F.

In sole 24 ore il post ha raggiunto 50 mila like e oltre 5 mila commenti. Tutti estremamente felici per questa grossa e dolce novità arrivata nella vita di Brunori Sas.