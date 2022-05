Brutto colpo per Gemma Galgani a Uomini e Donne: una notizia lascia la dama sconvolta

Gemma Galgani nella puntata di ieri ha dovuto far i conti con una notizia inaspettata e del tutto negativa per i suoi gusti

Brutto colpo per Gemma Galgani durante la scorsa puntata di Uomini e Donne. La famosa dama del Trono Over sembra continuare ad essere vittima nelle circostanze negative soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Nel corso delle ultime puntate si sente la pressione in vista della paura estiva e proprio per questo motivo, Maria De Filippi ha deciso di invitare le coppie che, nel corso dell’anno sono riuscite a trovare l’amore.

La puntata di ieri si è infatti incentrata sul ritorno di due volti noti che nel corso di questa edizione si sono innamorati perdutamente. È proprio la ex dama entrata al centro dello studio che ha turbato particolarmente Gemma Galgani per cui, non nutre una forte simpatia.

Nello studio di Cinecittà sono così tornati Isabella Ricci e l’ex cavaliere Fabio Mantovani. La coppia ormai insieme da diversi mesi ha annunciato a tutto lo studio la decisione di convolare a nozze. Una notizia inaspettata che ha segnato particolarmente la dama del Trono Over che, a differenza di Isabella, non è riuscita a trovare l’amore.

Brutto colpo per Gemma Galgani a Uomini e Donne

La dama del parterre femminile non si sarebbe mai aspettata un annuncio così importante da parte della sua ‘nemica’. Quest’ultima infatti, a differenza di Gemma, è riuscita a trovare l’amore a distanza di pochi mesi rispetto al suo ingresso in studio.

La coppia ha spiegato a Maria De Filippi il grande sentimento che li lega e l’amore profondo che sono riusciti a costruire nel corso degli ultimi mesi. Proprio a seguito di questo, Isabella e Fabio hanno annunciato il matrimonio che si svolgerà nei prossimi mesi.

Un durissimo colpo per Gemma Galgani che a distanza di tanti anni non è ancora riuscita a trovare l’uomo che la renda realmente felice. La dama infatti, ha chiuso l’ennesima conoscenza iniziata nelle settimane precedenti e che purtroppo, è risultata un vero fallimento.