Gemma Galgani lascia Uomini e Donne, questa sarebbe l’indiscrezione che nelle ultime ore sta facendo il giro del web. La famosa dama torinese sono ormai tantissimi anni che cerca il suo amore all’interno del famoso programma condotto da Maria De Filippi.

Un amore che sembra non arrivare e che più di una volta l‘ha portata a sentirsi usata e illusa dai cavalieri che hanno intrapreso una conoscenza con lei. Nelle ultime ore però, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato alcuni rumor in merito ad una possibile sostituzione di Gemma Galgani con una sua grandissima e cara amica.

Ancora una volta la dama del parterre femminile di Uomini e Donne si trova davanti ad un possibile abbandono che non riguarda una sua scelta. A quanto pare il settimanale spiega come la redazione e il programma abbiano già in mente chi debba prendere il posto della dama.

Nuovo Tv avrebbe così parlato con una persona che lavora dietro le quinte del talk show firmato Marai De Filippi. Quest’ultima senza troppi giri di parole ha svelato chi sarà a tutti gli effetti l’erede della dama torinese.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: ecco chi prenderà il suo posto

Le parole riportate dal settimanale Nuovo Tv lasciano tutti i telespettatori e i fan della dama sorpresi ma soprattutto molto incuriositi da chi, prenderà il suo posto. Inaspettatamente la dama che prenderà le redini di Gemma è una sua carissima amica a cui vuole un grande bene.

Le affermazioni riportante nel giornale spiegano: “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto, la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”.

Sarebbe quindi Ida Platano la donna che potrebbe a tutti gli effetti prendere il posto della nota dama di Uomini e Donne. In un primo momento i nomi emersi sui social vedevano protagonista Isabella Ricci ma anche Nadia Marsala ma nessuna sembra essere riuscita a prendere il posto della dama.

La migliore amiche di Gemma in più occasioni è stata paragonata da Tina Cipollari la sosia di Gemma per via del suo carattere e delle sue conoscenze con gli uomini.