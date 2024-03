Brutto incidente per Valentina Ferragni: cos’è successo alla sorella di Chiara

Mentre è a Parigi per la Fashion Week, l'influencer ha raccontato la disavventura

Si può dire tutto sulla famiglia Ferragni tranne che questo sia per loro un periodo fortunato! Oltre ai guai della sorella più celebre Chiara, nemmeno le altre sono immuni dai… passi falsi. L’ultima sventura è occorsa a Valentina Ferragni, reduce da una brutta caduta in casa. Fortunatamente, le condizioni di salute della giovane sono buone, pertanto ha potuto portare avanti gli impegni precedentemente concordati. Era, infatti, attesa alla Paris Fashion Week, uno degli appuntamenti più glamour della moda in Europa e nel mondo. Alcuni degli stilisti di maggiore fama “invadono” la capitale francese nel periodo attuale, anticipando lo stile dei futuri cataloghi.

Rovinosa caduta per Valentina Ferragni a casa: la Paris Fashion Week è comunque salva

In un video caricato sui social, mentre si affretta da un evento all’altro insieme a un’amica, la stessa Valentina Ferragni ha raccontato l’episodio nei minimi particolari. “Ho fatto una brutta caduta rotolando giù per 4 gradini”, dice ridendo l’influencer. “Mi sono fatta male a una caviglia, uno stinco e ho anche sbeccato le unghie. Fa davvero male”.

Durante la discesa dalle scale del condominio, il tacco si è incastrato nella plastica presente per i lavori in corso, facendola rovinosamente perdere l’equilibrio. Non un episodio isolato: una delle amiche è, infatti, inciampata nel tappeto e rotto pure un tavolino. Tuttavia, nonostante quanto occorso, il gruppo riesce a partecipare agli appuntamenti della fashion week parigina.

Mentre Valentina Ferragni è indaffarata in terra d’oltralpe, la sua dolce metà Matteo Napolitano le manda cuori dall’America. Malgrado la distanza, la coppia, che ha reso pubblica la relazione nella scorsa estate, riceve l’approvazione della famiglia, confermata da uno scatto condiviso da Marina Di Guardo ritraenti i piccioncini al lago con il resto del “clan”. Negli scorsi giorni il nome di Valentina è balzato alle cronache per essere stata citata nella piccata reazione di Tomaso Trussardi alla moglie di Fedez, con cui continua a trapelare dettagli sulla presunta crisi in atto.