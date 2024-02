Tomaso Trussardi smentisce Chiara Ferragni: “non è vero che non ci conosciamo…”, ancora guai per l’influencer

L'ex di Michelle Hunziker era stato accostato alla Blonde Salad, ma lei aveva dichiarato di non conoscerlo nemmeno.

Tomaso Trussardi risponde alle voci sul presunto flirt tra lui e Chiara Ferragni, senza lesinare una stoccata alla fashion blogger di origini cremonesi. L’ex compagno di Michelle Hunziker ha affidato ai social la sua versione dei fatti, manifestando il proprio disappunto.

Tomaso Trussardi contro Chiara Ferragni: le parole dell’ex di Michelle Hunziker

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha smentito i pettegolezzi, dichiarando di non conoscere nemmeno il ricco imprenditore, rampollo di una delle famiglie italiane più influenti nella moda. Di rimando, Tomaso Trussardi ha rettificato la versione della 36enne spiegando di sapere bene chi è, anche se la controparte asserisce il contrario. Nel suo messaggio fiume caricato su Instagram, ha affermato di averla incontrata per la prima volta tanti anni fa, quando era ancora una una “semplice ma talentuosa ‘bloggherina’”. All’epoca aveva tanti sogni, ma doveva scontrarsi con la dura realtà.

Non riusciva nemmeno a farsi invitare alle sfilate, finché Trussardi (questa, lo sottolineiamo è la versione di lui) e la sua fidata squadra di collaboratori non le hanno concesso una chance. E lo stesso è valso per la sorella Valentina. Nel corso del tempo Trussardi e Chiara avrebbero tenuto diversi incontri, partecipando insieme a varie iniziative, l’ultima delle quali risalirebbe a circa quattro anni fa. Dopodiché, le parti avrebbero diviso le strade senza stringere più nessuna collaborazione.

Il tono della replica è stato piuttosto acceso, definendo la smentita della moglie di Fedez come “riduttiva e offensiva” rispetto alla storia professionale degli inizi. Inoltre, ha ironizzato sull’uso dell’ANSA per negare un gossip tanto insignificante, suggerendo che l’ufficio stampa dell’influencer potrebbe aver esagerato nella rispettiva presa di posizione. Le indiscrezioni sono partite nelle puntate di Pomeriggio Cinque, andate in onda sulla rete ammiraglia giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, basandosi sulle parole di Alberto Dandolo, il quale, sul settimanale Oggi, aveva riferito di un rapporto nei salotti meneghini “non passato inosservato”.