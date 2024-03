Bufera ad Amici, scoppia il caos tra gli allievi: cosa è successo

In 5 mesi di messa in onda di Amici Nicolas Borgogni e Giovanni Tessi avevano istaurato un forte legame di amicizia. I due ballerini sono sempre molto vicini e la rivalità tra loro è sempre stata molto leale. Ci ha pensato il maestro Raimondo Todaro a far crollare l’amicizia tra i due partecipanti, inviando un guanto di sfida a Nicolas. Dalle parole di Todaro si evince la volontà di fare una sfida equa, visto che il tema dell’esibizione sarà un flamenco, sostenendo che sia un genere estraneo ad entrambi.

l’amicizia tra Giovanni e Nicolas distrutta dal guanto di sfida di Raimondo Todaro

La delusione di Nicolas è invece evidente perché ritiene che in quanto ballo latino avvantaggi solato il suo rivale e che l’assegnazione nn sia equa affatto.

Contemporaneamente è arrivato un altro guanto di sfida per Giovanni contro Emanuel Lo, altro suo caro amico. La sfida prevede in questo caso una coreografia ricca di prese in coppia con Elena D’Aario con cui Emanuele ha molta confidenza essendosi esibito con lei diverse volte.

Giovanni si è sfogato con il suo maestro, dimostrandosi inclemente nei confronti dell’amico e inveendo contro di lui, usando parole molto dure. La sua rabbia è stata documentata da alcune riprese in cui di vede quanto il ragazzo sia sotto pressione. La produzione ha mostrato i video a Nicolas che ha reagito molto male sentendo le parole crude di Giovanni. Lo ha offeso sulla preparazione, sulle esibizioni e anche sulle sue origini.

Nicholas, venuto a sapere quello che si sono detti il maestro Todaro e Giovanni, reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/WepKzAYSXe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2024

Il ballerino risponde alle offese dell’amico con parole cariche di delusione: “Hai sminuito il mio lavoro e in questi mesi dicevi altro. Io ho ricevuto un guanto di sfida contro di te e non ho detto nulla contro.. Io do valore al nostro rapporto”.

Difficilmente l’amicizia tra Giovanni e Nicolas tornerà ad essere serena visto i toni della disputa e la tensione per l’imminente serale. Vedremo chi vincerà la sfide ma i rapporti ormai sono incrinati e hanno già superato il punto di rottura.

