Buon compleanno a Maria De Filippi! Il gesto di Pier Silvio Berlusconi per la conduttrice lascia senza parole

L'AD Mediaset si è reso protagonista di un gesto speciale in occasione del compleanno della conduttrice

Primo compleanno per Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo. Lo scorso 5 dicembre la regina della televisione italiana ha compiuto 62 anni e ha trascorso il suo giorno speciale in compagnia della sua famiglia e degli amici più stretti. A riguardo, non è passato inosservato il gesto di cui si è reso protagonista Pier Silvio Berlusconi nei confronti della conduttrice.

A rendere noto ogni dettaglio sulla sorpresa dell’amministratore delegato Mediaset a Maria De Filippi è stato il settimanale ‘Chi’. Stando a quanto rivelato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, pare che Pier Silvio Berlusconi sia entrato negli studi Elios per una visita definita ‘inaspettata e graditissima.

Maria De Filippi, il suo amore e la sua più grande passione per le quattro ruote

Tra le passioni della nota conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi, ce ne sarebbe una che pochi immaginano. Difatti nel suo cuore oltre che ai suoi amati cani ed il ricordo di Maurizio, tiene la sua inseparabile automobile, che non la mai lasciata a piedi e che al contrario, è sempre stata la sua compagna di avventure.

La conduttrice lnon può fare infatti a meno della sua automobile essendo molto efficiente e funzionale. Bisogna sottolineare che Maria non ha una sola auto, ma ben due: una Audi A6 ed una Q7 bianca. Molto probabilmente quuen Mary ama quest’auto per le tante funzionalità.

Sicuramente, dopo la dolorosa perdita di suo marito Maurizio Costanzo avvenuta nel corso dello scorso febbraio, Maria sta cercando in ogni modo e situazione di farsi forza per andare avanti. Senza però, dimenticarsi dell’amore che ha legato la coppia di conduttori più importante del nostro Paese.