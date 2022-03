Nell’ultima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 12 marzo, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Emanuele e Cristina. La ragazza tradita dal marito con una sua amica, lo ha cacciato di casa ed ha anche pubblicato l’accaduto sui social.

CREDIT: MEDIASET

Una storia che ha appassionato migliaia di telespettatori, che speravano in un lieto fine. Tuttavia, la donna ha scelto di non aprire la busta, ma di chiedere dimostrazioni lontano da casa.

Tutto è iniziato la scorsa estate, Emanuele e Cristina genitori di 3 figli, iniziano ad uscire con un’altra coppia. Poco tempo dopo però, l’uomo inizia a sentirsi di nascosto con la loro amica, chiamata Jessica.

I due si incontrano per 3 volte e, alla fine, la moglie inizia ad avere dei sospetti. Una sera incuriosita, riesce a clonare l’applicazione di Whastapp e nella serata riesce a leggere tutti i messaggi che il marito si scambiava con la ragazza.

CREDIT: MEDIASET

Cristina la mattina successiva ha cacciato il marito fuori casa e subito dopo, sul suo profilo social, ha pubblicato una foto della sua amica, con tutte le chat che aveva appena letto. Nella didascalia ha scritto: “Fate attenzione a questa donna, che si è finta mia amica e mi ha rubato il marito!”

Ovviamente anche Jessica ha avuto delle ripercussioni ed è stata buttata fuori dalla sua abitazione. Proprio come è accaduto ad Emanuele, che ora sta provando a fare il possibile per riconquistare la moglie.

La decisione di Cristina su Emanuele e le sue parole

Maria De Filippi per cercare di aiutare il ragazzo, ha provato a far capire a Cristina, che in realtà lui non è mai stato innamorato dell’altra donna. Tuttavia, la ragazza ha dichiarato:

Se lo perdono, mi sentirei come se dicessi: ‘Tieni un altro proiettile, finora mi hai colpito solo di striscio.’ Io stavo dentro un magazzino, dovevo lavare i piatti in una bacinella e se non ha avuto pietà a farmi del male pur avendomi vista in quella situazione, allora lo rifarà.

CREDIT: MEDIASET