La puntata di C’è Posta per te, è iniziata con la storia commovente di Elena, una giovane donna che ha perso il marito, mentre era incinta della seconda figlia. La madre, il fratello e la sorella hanno voluto farle una sorpresa, per farle capire che loro per lei ci saranno sempre e che la vita è l’unica risposta alla morte.

CREDIT: MEDIASET

Era giugno del 2019. La ragazza stava organizzando l’addio al nubilato della sorella minore e stava aspettando che Fabrizio tornasse a casa, per poter stare con la sua bambina.

Ha ricevuto una chiamata dalla baby sitter, che la informava che l’uomo era in ritardo. Da quel momento, la vita di Elena è cambiata per sempre. Sin da subito ha capito che gli era accaduto qualcosa di grave.

Purtroppo Fabrizio ha avuto un grave incidente con il suo scooter ed ha perso la vita. La ragazza ha mostrato una grande forza. I suoi familiari durante la lettera che ha letto Maria De Filippi, hanno voluto ricordarle ancora una volta, di esserci sempre per lei. Hanno scritto:

CREDIT: MEDIASET

Durante il giorno del funerale, ho fatto una promessa a Fabrizio, dicendogli che ci sarei stato sempre, per te e per le tue figlie. Spero di riuscire ogni giorno a sollevarti un po’, con il mio sorriso. Anche se tu dai l’impressione di non averne mai bisogno, perché hai la forza di tutti noi messi insieme!

La mamma, la sorella e il fratello hanno voluto ricordare ad Elena, che nonostante tutto, si deve andare avanti e che la vita è l’unica risposta alla morte.

C’è Posta per te: la sorpresa per Elena

Fabrizio era molto tifoso della Lazio. Infatti come regalo, i suoi familiari hanno deciso di chiamare Ciro Immobile, il famoso calciatore, insieme a sua moglie Jessica.

Entrambi si sono commossi nel sentire la storia di questa giovane madre, che ha dimostrano di avere un grande amore per le sue figlie e per suo marito. Dopo il dolore per quella tragica ed improvvisa perdita, sta facendo il possibile per stare vicino alle sue piccole. Ciro e Jessica, infatti, le hanno detto:

CREDIT: MEDIASET