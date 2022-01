C'è Posta per te, la storia di Raffaella e Sara, che volevano recuperare un rapporto con il padre, ma lui non ne ha voluto sapere

Nella puntata di C’è Posta per te andata in onda nella serata di sabato 29 gennaio, c’è stata una storia che ha fatto molto discutere. Raffaella e Sara due sorelle hanno chiesto aiuto a Maria De Filippi per riuscire a recuperare un rapporto con il padre.

CREDIT: MEDIASET

Tuttavia, la conduttrice quando ha visto che l’uomo ha voluto chiudere la busta, non è riuscita a trattenersi ed è sbottata. Purtroppo anche in questo caso c’erano di mezzo i soldi.

Raffaella e Sara si sono presentate in puntata dicendo appunto che per 20 lunghi anni non hanno avuto rapporti con il papà Tommaso. L’uomo è originario di Napoli, ma dopo la separazione con la prima moglie si è trasferito a Mantova.

In questa nuova città ha conosciuto una donna, chiamata Michela e dalla loro unione è nato anche un altro figlio. Tuttavia, dopo esser andato via dalla sua città, le figlie hanno detto che non le ha più cercate.

CREDIT: MEDIASET

Però quando la coppia si è presentata in puntata hanno detto più volte che le loro erano tutte bugie. Michela e Tommaso hanno raccontato a Maria De Filippi che loro per 17 lunghi anni hanno provato a cercarle, ma le ragazze non ne volevano sapere del padre.

Dal 2018 per circa 2 mesi sono riusciti a recuperare un rapporto, ma che è durato poco tempo. Questo perché secondo il racconto di Raffaella e Sara passavano tanto tempo al telefono e la nuova moglie non lo accettava.

Il motivo dietro la chiusura della busta del papà di Raffaella e Sara

La conduttrice per diverso tempo ha cercato di convincere l’uomo. Però lui non ne ha voluto sapere. Infatti quando stava per andare via ha confessato: “Loro sono venute qua ma non hanno detto la verità. Se la dicevano aprivo la busta. Loro non accettano la mia nuova famiglia e quindi vogliono rovinarla.”

Proprio per questa sua convinzione, Tommaso e Michela alla fine hanno deciso di chiudere la busta. Tuttavia, pochi secondi prima di uscire hanno affermato che la figlia più piccola aveva chiesto a loro dei soldi per sposarsi. È proprio a questo punto che Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi. Scossa ha queste parole ha detto:

CREDIT: MEDIASET