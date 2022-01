Nella puntata di C’è Posta per te andata in onda nella serata di sabato 22 gennaio, c’è stata una storia che ha tenuto tutti i telespettatori attaccati allo schermo. Stiamo parlando proprio della vicenda di una ragazza chiamata Carmen, che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per poter far pace con suo padre Luigi.

CREDIT: MEDIASET

Tante persone si chiedono come siano ora i rapporti tra l’uomo, la compagna Nunzia e la figlia, di soli 19 anni.

Carmen ha deciso di chiedere l’intervento della nota conduttrice per poter riallacciare un rapporto con il papà. I due non si vedevano perché dopo la separazione tra i genitori, ci sono state tante discussioni.

Alla fine la situazione è diventata sempre più tesa, quando nella vita di papà Luigi è arrivata una donna chiamata Nunzia. Dalla loro relazione è nato anche un bambino.

CREDIT: MEDIASET

Un giorno hanno avuto una discussione e da quel momento Carmen non è più riuscita a vedere o a sentire il padre. Quest’ultimo ha anche cambiato il suo numero di telefono. L’uomo quando ha visto la ragazza attraverso la busta, aveva intenzione di chiudere.

Infatti riferendosi proprio alle due figlie e alla ex moglie, ha detto a Maria De Filippi: “Mi mettevano ansia!” Tuttavia, dopo una lunga assenza dallo studio e le insistenze della compagna, ha deciso di aprire.

Come sono ora i rapporti tra Carmen ed il papà Luigi

In tanti però ora si domandano se i due abbiano continuato a frequentarsi o se si siano allontanati di nuovo. Questo perché le puntate sono state registrate tra agosto e settembre. Una fonte del VicolodelleNews, ha raccontato:

Una nostra talpina che è delle parti di Carmen ci ha riferito che dopo il programma i due si sono sentiti per un po’, ma oggi hanno di nuovo interrotto i rapporti e non si vedono più.

CREDIT: MEDIASET

La storia di questa famiglia ha commosso migliaia di persone, soprattutto perché la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime. Ci teneva a recuperare il legame che aveva con il papà.