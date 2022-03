C'è Posta per te, la storia di Rosalba ha messo in imbarazzo Maria De Filippi per una sua risposta sui genitori

La storia di Rosalba, del suo fidanzato Sebastiano e dei genitori di lei, è quella che ha fatto più discutere durante la puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 5 marzo. Le due coppie hanno discusso proprio per motivi legati ai soldi.

CREDIT: MEDIASET

Una vicenda che ha messo in imbarazzo anche la stessa conduttrice, che ha scelto proprio lei di chiudere la busta, perché non sapeva più cosa fare o dire.

A chiedere aiuto a Maria De Filippi sono proprio Valeria ed Angelo, i genitori della ragazza. Hanno raccontato che il tutto è iniziato dopo l’acquisto di una macchina.

Dopo diverse insistenze da parte della figlia, la mamma ed il papà hanno deciso di donarla a lei. Il suo fidanzato ha restituito ai due la metà del valore dell’automobile. Tuttavia, la discussione tra le coppie è iniziata proprio durante l’organizzazione del matrimonio.

CREDIT: MEDIASET

Rosalba e Sebastiano avevano intenzione di fare le nozze nella stessa location, in cui si sono sposati Fedez e Chiara Ferragni, a Noto. I due signori però hanno detto loro che non potevano permettersi di affittare quel locale. Visto che il prezzo era di 10 mila euro.

Il ragazzo dispiaciuto da questa affermazione, in seguito ad una discussione con la fidanzata, ha deciso di lasciarla. Rosalba è presto tornata a casa dei genitori e disperata, si è lasciata andare in alcuni insulti. Il padre, nel vederla in quello stato, ha provato a consolarla dicendo anche lui parole offensive nei confronti di Sebastiano.

Il motivo dietro la chiusura della busta di Rosalba e Sebastiano da parte di Maria De Filippi

I due ragazzi sono tornati insieme in pochi giorni, ma da quel momento i rapporti con Valeria ed Angelo si sono presto deteriorati. Rosalba alla domanda di Maria De Filippi, che le ha chiesto se le interessava dei genitori, ha dichiarato:

No, perché a loro non interessa di me. Se non sono venuti a cercarmi in questi due anni è solo per non restituirmi i soldi. Non hanno contatti con una figlia per questioni di soldi. Loro non volevano che io tornassi con Sebastiano, solo perché non volevano restituirgli i soldi.

CREDIT: MEDIASET

La conduttrice nel sentire questa risposta è rimasta senza parole. Di conseguenza è stata proprio lei a decidere di chiudere la busta. Sull’accaduto infatti ha detto: “Chiedo scusa, ma ad un certo punto ero davvero in imbarazzo!”