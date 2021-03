C'è Posta per te, la triste storia delle tre sorelle che hanno perso entrambi i genitori: la vicenda

Nell’ultima puntata di C’è Posta per te andata in onda ieri sera, sabato 13 marzo, in studio è stata raccontata una storia molto toccante. Le protagoniste sono proprio tre sorelle, che purtroppo hanno perso entrambi i loro genitori. Ilaria ha voluto fare una sorpresa a Valentina e a Stefania, per dimostrare il suo affetto nei loro confronti.

CREDIT: MEDIASET

Come ospite speciale per questa storia è arrivata Alessandra Amoroso, la famosa cantante pugliese, che non è riuscita proprio a trattenere le lacrime, nel sentire il racconto.

Maria De Filippi, parlando, ha raccontato che Ilaria si è presentata nel suo studio, perché voleva sorprendere le sorelle. La loro storia è iniziata molto tempo fa, quando il loro papà ha perso la vita improvvisamente.

La mamma per questa perdita era distrutta, proprio come le figlie, ma ad un certo punto hanno scoperto che anche la donna era affetta da una malattia molto grave.

CREDIT: MEDIASET

Hanno lottato per molto tempo, ma alla fine la mamma non ce l’ha fatta. Alle figlie diceva che nonostante tutto era felice, perché avrebbe potuto raggiungere il marito, che era morto molto tempo prima. Ilaria, ha detto:

Voglio chiedere scusa a Valentina, la più piccola, perché non le sono stata abbastanza vicina durante la malattia di mamma. Però sono molto orgogliosa di lei. Inoltre, voglio dire a Stefania che lei per me è un punto di riferimento.

Le parole di Alessandra Amoroso per le tre sorelle

Ilaria ha chiesto aiuto alla famosa cantante, perché era la preferita della loro mamma e anche di Valentina e Stefania. Alessandra nel sentire la loro storia, non è proprio riuscita a trattenere le lacrime.

Infatti, quando si è seduta vicino alle due ragazze, ha cercato in tutti i modi di farle sorridere. Inoltre, ha donato a tutte loro un bracciale con un quadrifoglio, che ha anche lei e degli attrezzi da giardinaggio.

CREDIT: MEDIASET