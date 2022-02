C'è Posta per te, Maddalena era arrabbiata per il mancato invito a suo fratello Salvatore: il motivo spiegato da Maria De Filippi

Nella quinta puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 12 febbraio, Annamaria ha mandato la posta a sua figlia Maddalena per chiederle di perdonarla. Tuttavia, la ragazza si è arrabbiata poiché l’invito non è stato mandato anche a suo fratello Salvatore.

Maria De Filippi a questo punto ha deciso di intervenire e di spiegare alla giovane il motivo di questo mancato invito. Il ragazzo ha dei problemi e loro non volevano metterlo a disagio.

Annamaria e sua figlia Daniela hanno deciso di presentarsi alla trasmissione per poter far pace con Maddalena e Salvatore, i figli ed i fratelli delle due.

La madre ha raccontato a Maria De Filippi che non era felice nel rapporto con il marito. Infatti nel 2015 ha deciso di andare via di casa e di trasferirsi a Milano, portando con sé solamente l’ultima figlia Daniela. Aveva intenzione di sistemarsi e poi di prendere anche gli altri due figli.

Tuttavia, pochi mesi dopo la separazione, i ragazzi scoprono che la mamma era andata a convivere con un uomo. Ci sono rimasti male di non averlo saputo prima ed hanno deciso di chiudere tutti i rapporti con la donna.

Maddalena però una volta entrata in puntata dopo aver ascoltato la mamma, ha confessato che il fratello Salvatore ci è rimasto male del mancato invito nei suoi confronti. Anche lei era arrabbiata.

La spiegazione di Maria De Filippi a Maddalena per il fratello

È stata una decisione nostra, perché mi ha detto che tuo fratello ha un po’ di problemi. Davanti ad una difficoltà nel parlare, non volevo metterlo a disagio in una trasmissione fatta di parole. Mi scuso, ma tua madre ha mandato la posta ad entrambi.

Maddalena nonostante la spiegazione della conduttrice si è mostrata molto arrabbiata nei confronti della madre per quello che hanno vissuto in passato.

Infatti alla fine, Maria De Filippi ha chiesto ad Annamaria di uscire per poter far incontrare le due sorelle, visto che non si sentivano più e non si vedevano ormai da anni.