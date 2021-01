C’è posta per te: Chiara rifiuta la madre dopo 9 anni, ma ora emergono i retroscena

Ha fatto molto discutere la storia di C'è Posta per te: protagonisti Chiara e la sua famiglia, ora vengono a galla i retroscena

Un altro sabato sera all’insegna di C’è Posta per Te, tante emozioni, ma anche cuori spezzati. Questa volta è la storia di Chiara a destar qualche malumore durante la serata.

A chiamare C’è Posta per te è stata la famiglia di Chiara che non la vede da circa 10 anni. La mamma e i due fratelli hanno chiesto aiuto a Maria De Filippi per riallacciare il rapporto.

La famiglia ha raccontato che gli screzi sono nati tra Vincenzo, il fratello di Chiara, e Giuseppe il marito. La conduttrice ha raccontato la storia, spiegando per filo e per segno l’accaduto:

“Siamo nel 2010 e Vincenzo vede il marito di sua sorella con una ragazza. Lui intuisce che tra i due c’era un rapporto confidenziale. Quando Vincenzo vede questo si avvicina, il marito di Chiara sbianca e va via. Vincenzo chiama sua sorella e le dice tutto. Lui non l’ha spinta a separarsi, ma per farla reagire e farla pagare al compagno. Quando Vincenzo ha rivelato alla madre e all’altra sorella di aver chiamato Chiara, loro si arrabbiano molto“.

Quando anche Chiara è venuta a conoscenza di questa versione dei fatti, ha però spiegato la storia e svelato alcuni retroscena di cui neanche Maria De Filippi era a conoscenza:

Ho avuto una truffa ai miei danni. Sono stata derubata dei miei documenti. Falsificavano anche la mia firma. Ho fatto anche le denunce. Calcolate che al ritorno dal viaggio di nozze mi sono ritrovata l’ufficiale giudiziario a casa per colpa loro. Mi intestavano le loro cose a mia insaputa.

Ma quindi, dove sarà la verità? Quel che è certo è che Chiara non ha voluto riallacciare il legame con i familiari. La donna, con molta freddezza, ha chiuso la busta e non intende perdonare la sua famiglia. Insomma, forse oltre ai tradimenti ci sono anche problematiche purtroppo legate ai soldi.