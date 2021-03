C'è Posta per te, momento di tensione in studio, Maria De Filippi costretta a chiedere l'intervento degli accompagnatori dell'ospite

Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda ieri sera, sabato 13 marzo, c’è stato un momento di tensione in studio. Maria De Filippi per cercare di aiutare uno dei suoi ospiti, ha chiesto l’intervento dei suoi accompagnatori, il fratello e la cognata. L’uomo era confuso, poiché non sapeva se perdonare sua moglie.

CREDIT: MEDIASET

Maddalena ed Enrico si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione sono nati due bambini.

La donna nel 2012, a causa dei problemi quotidiani e di natura economica, ha iniziato a frequentare un altro uomo. Infatti poco dopo ha deciso di chiedere la separazione dal marito.

Nel momento in cui sono entrati dall’avvocato, però ha capito di esser ancora innamorata del papà dei suoi figli. Infatti gli ha chiesto perdono e sono tornati insieme a casa, proprio come sempre.

CREDIT: MEDIASET

Tuttavia, nel 2020 i loro problemi sono sempre stati gli stessi e la signora, ha detto che sentendosi molto sola, ha iniziato a parlare con un signore conosciuto sui social. Ha portato avanti questa relazione per molte settimane ed alla fine ha deciso di confessare tutto al marito.

L’uomo distrutto da questo secondo tradimento, ha deciso di andare via di casa ed ha lasciato la moglie sola con i figli. Maddalena alla fine si è detta pentita ed ha chiesto aiuto alla trasmissione. Il marito al suo arrivo a C’è Posta per te, era molto combattuto e non sapeva se perdonarla o meno.

Maria De Filippi chiede l’arrivo degli accompagnatori per Enrico

Maddalena ha raccontato di esser andata da una psicologa per affrontare questo suo problema. Inoltre, la conduttrice vedendo Enrico molto confuso, gli ha chiesto se avesse paura del parere dei suoi familiari. L’uomo ha detto che il loro parere per lui è importante, ma alla fine gli hanno detto di fare ciò che si sente.

Maria De Filippi ad un certo punto ha deciso di far entrare il fratello e la cognata in studio, per far capire al marito che loro nonostante tutto sono la sua famiglia. Tuttavia, la loro presenza non ha aiutato molto, poiché Enrico si è mostrato ancora più confuso e titubante nell’aprire la busta.

CREDIT: MEDIASET

Alla fine però, grazie alle parole del fratello e della conduttrice è riuscito a convincersi ed ha abbracciato la moglie, che è scoppiata in lacrime.