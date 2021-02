C’è Posta per Te: Eugenio scrive ad altre donne, la reazione della moglie è esilarante

La puntata di sabato 13 Febbraio di C’è Posta per Te non è stata un vero e proprio successo. Maria De Filippi non è riuscita a ricongiungere nessuno, nessuna busta aperta, tuttavia, i divertimenti non sono mancati e la reazione di Antonella ai tradimenti di Eugenio è stata esilarante.

Eugenio ha chiamato C’è Posta per Te per riconquistare la sua Antonella, donna con la quale è sposato da 32 anni. I due hanno tre figli e al momento sono separati in casa.

Il motivo è da ricercare nei continui tradimenti del marito. Eugenio ha il vizio di iscriversi ad applicazioni di incontri per parlare e flirtare con altre donne, Antonella l’ha scoperto ormai più volte e ha deciso di dire basta.

La donna ha sottolineato di volere un sacco bene al marito, ha confessato di aver avuto accanto un uomo e un padre straordinario, ma nel ruolo di coniuge ha fallito. Inutile il tentativo di screditarsi:

Mi diceva che avrebbe smesso e dopo un po’ ricominciava, si prendeva le pause. Non ti ho tradito davvero, non ho fatto niente con il cuore e neanche con la mente. Mi manca la tua voce.

La donna, tra una risata e l’altra, ha risposto a Maria De Filippi e anche il pubblico non ha potuto fare a meno di trattenere le risate. La donna ha spiegato:

Lui è un cretino, gliel’ho sempre detto. Lui si annoia. E gli parte il ditino sul telefono. Noi un film non ce lo guardiamo mai perché lui deve stare sempre lì col ditino. È un narciso, gli piace ricevere complimenti.

Il marito ha provato a convincere la donna con un’esclamazione che l’ha fatta davvero imbarazzare: “Siamo dei vulcani al letto”. E il pubblico non ha trattenuto anche questa volta le risate.

La signora Antonella non vuole sentire ragioni, i due non si sono chiariti.