C'è Posta per te, Pasquale chiede perdono alla moglie per averla tradita e svela anche il motivo dietro la loro crisi

Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda ieri sera, come terza storia sono arrivati Pasquale ed Anna. Il ragazzo ha voluto chiedere perdono alla moglie davanti a tutti, per averla tradita. Ha raccontato di essere entrato in crisi dopo il lockdown, a causa di un suo problema molto grave.

La vicenda che ha vissuto questa coppia non è affatto semplice. Purtroppo il loro desiderio era proprio quello di avere un figlio, ma nonostante i loro tentativi, non ci sono mai riusciti.

Maria De Filippi ha raccontato che i due stanno insieme da ormai 18 anni. Si sono conosciuti quando erano molto piccoli ed Anna ha fatto il possibile per riuscire a fidanzarsi con Pasquale.

Ha anche raccontato che lo pedinava e che lo aspettava per ore. Dopo esser diventati una coppia, hanno deciso di sposarsi nel 2018. Erano felici, affrontavano insieme tutti i problemi della vita.

Pasquale ha raccontato che la moglie lo ha aiutato più volte. Prima è rimasta sempre vicino a sua madre, poiché aveva dei gravi problemi di salute e subito dopo ha cercato di fare il possibile per far capire al marito che doveva far pace con il padre.

Tuttavia, l’uomo è entrato in crisi durante i loro tentativi di concepire un figlio. Hanno provato per mesi, ma Anna non riusciva proprio a rimanere incinta. Si sono sottoposti a diversi controlli e alla fine è emersa una terribile verità. Pasquale non può mettere al mondo dei bambini.

Le parole di Pasquale per Anna

Da quel momento, l’uomo ha iniziato ad avere una forte crisi. Infatti dopo il lockdown, ha tradito più volte la moglie con una ragazza più giovane. Anna quando lo ha saputo, ha deciso di perdonarlo, ma lui è andato via di casa per ben due volte e da quel momento lei non ne ha voluto più sapere.

La moglie è convinta che lui voglia tornare con lei, perché la donna con cui l’ha tradita ora è tornata con il suo fidanzato. Pasquale, invece, dice di voler tornare con lei perché le manca e perché ora ha capito che per lui è indispensabile. Le ha anche detto:

