Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 20 febbraio, la storia di Giuseppe e Maria, è una di quelle che ha commosso di più il pubblico. Infatti, pochi mesi dopo, il giovane padre ha voluto mostrare a tutti come è cambiata la sua vita, grazie a questa trasmissione.

CREDIT: MEDIASET

Questa coppia è una delle nuove vittime della Pandemia, che ha colpito tutto il mondo. Purtroppo i due genitori, si sono ritrovati a dover crescere tre figli, senza un lavoro.

Giuseppe è anche andato all’estero per riuscire a donare alla sua famiglia, ciò di cui aveva bisogno, ma poche settimane dopo è stato licenziato ed è dovuto tornare a casa.

Il marito ha voluto fare una sorpresa alla moglie, per ringraziarla. A causa delle difficoltà economiche che stanno affrontando, la coppia è costretta a fare molte rinunce. Hanno anche dovuto impegnare le loro fedi del matrimonio, per pagare le spese di un mese.

CREDIT: MEDIASET

Come regalo speciale per Maria, è arrivato Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore, nel sentire ciò che stavano vivendo, si è emozionato. Infatti ha raccontato che anche lui in passato ha avuto molti problemi economici. Ha ammesso che la sua vita è cambiata per sempre grazie a Maria De Filippi.

Stefano ha voluto regalare alla coppia dei giochi e dei vestiti per i loro tre figli ed anche un cappello da elfo, con all’interno una somma di denaro. Inoltre, dal pubblico, si è alzato un signore che ha voluto offrire un posto di lavoro a Giuseppe.

La nuova vita di Giuseppe e Maria dopo C’è Posta per te

Questo signore, chiamato Angelo Salvatore Maugeri, ha deciso di offrirgli un nuovo posto di lavoro nella sua azienda, chiamata Ecogruppo Italia. L’impresa ha voluto annunciare l’arrivo del nuovo impiegato con una foto sul loro profilo Facebook e con un messaggio. Hanno scritto:

Il nostro CEO, Angelo Salvatore Maugeri è stato ospite a C’è Posta per te per regalare un sorriso. La nostra famiglia si allarga e dà il benvenuto a Giuseppe.

CREDIT: MEDIASET

Una notizia che ovviamente è diventata presto virale. Tutti sono felici, perché dopo tante sofferenze, finalmente anche questi due genitori potranno donare ai loro bambini, tutto ciò di cui hanno bisogno.