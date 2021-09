Caduta Libera, il game show di successo condotto da Gerry Scotti, è tornato in onda dal 30 Agosto con le nuove puntate. La trasmissione fa ogni volta record di ascolti. Ma da sempre il pubblico a casa si chiede cosa c’è al di sotto della botola che accoglie i concorrenti dopo che hanno perso.

Ebbene mai nessuna foto è stata pubblicata ma a svelare il mistero pensò tempo fa Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a delle confidenze con i suoi coinquilini, essendo lei stata una concorrente della trasmissione in una puntata speciale che ha ospitato vip.

Stando alle sue parole al di sotto dello studio i concorrenti cadono su un letto di morbidi cuscini e piume. Non poteva essere ovviamente altrimenti, considerata la necessità di preservare l’incolumità dei concorrenti che comunque per evitare ogni minimo rischio vengono invitati a togliersi gli occhiali e a mettersi con le mani sulle ginocchia.

Caduta Libera: in onda le nuove puntate

Caduta Libera come detto è tornato in onda con le nuove puntate dal 30 Agosto. Quest’anno si festeggia la decima edizione del programma che ogni palinsesto si altera con un altro preserale di successo targato Canale 5: Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Le puntate che andranno in onda nei prossimi giorni sono presumibilmente state registrate dopo la guarigione del conduttore dal COVID-19. Infatti i riferimenti al coronavirus in queste prima puntate sono stati tanti, come se fosse un fatto recente.

“In questo periodo, non ho avuto manifestazioni di affetto solo da chi mi sta vicino ma da tutto il pubblico, quindi vi ringrazio uno a uno, di cuore” – ha detto Gerry.

Spesso ha ironizzato anche sul suo stato di salute: “Non ho ancora cominciato a far lo scemo… Finché ho l’infermiera che mi tiene a bada, ok, ma qui vengo lasciato a corpo libero!” – ha detto.