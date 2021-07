Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Classe 1961 ha iniziato nel 1980 la sua carriera televisiva con un programma Rai, all’età di diciannove anni dal titolo 3…2…1 contatto!, per poi approdare nel 1982 al famoso programma Bim Bum Bam che ha fatto di lui un personaggio televisivo amato dal pubblico.

Quel programma per bambini fu la sua consacrazione definitiva. Nel corso della sua lunga carriera ha ideato e condotto programmi storici che nonostante vadano in onda da tantissimi anni non smettono di fare ogni volta il record di ascolti. Programmi come Ciao Darwin che rappresenta il classico esempio di varietà. Più recentemente lo stiamo vedendo con il preserale di Canale 5 grazie al game show Avanti un altro. Nel 2008 è stato anche il direttore artistico del Festival di Sanremo coadiuvato da Luca Laurenti.

Paolo Bonolis, il suo titolo di studio

Egli ha scritto anche un autobiografia dal titolo “Perché parlavo da solo” affermando: “In questo libro si dicono tante cose che riguardano un po’ tutto quello che mi è passato per la mente nel corso degli anni, e quel che è successo nella mia vita. il libro è diviso in due parti: una in corsivo e una normale”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, egli è stato legato sentimentalmente a Laura Freddi per molti anni ma la loro unione è naufragata tanto che ella ha dichiarato: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”. Oggi il conduttore è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, diventata moglie di Bonolis nel 2002; dalla loro unione sono nati tre figli: Silvia, Davide ed Adele.

Ma della sua vita privata forse non conoscete ancora il suo titolo di studio. Bonolis dopo essersi diplomato al liceo classico con la votazione di 58/60 si è iscritto a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ma, dopo tre esami ha deciso di trasferirsi a Scienze Politiche con indirizzo Politiche internazionali laureandosi a pieni voti.