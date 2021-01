Cambio di look per Cecilia Rodriguez che da un taglio ai suoi lunghi capelli: la showgirl si mostra sui social completamente trasformata, con la frangetta. Le foto

Aria di cambiamenti per Cecilia Rodriguez. La prima novità per quanto riguarda la bella argentina è rappresentata dal taglio di capelli. Sui social, l’influencer ha mostrato ai suoi followers il suo cambio di look. Una frangia sfilata che sottolinea il suo profondo sguardo. Cecilia Rodriguez è pronta ad iniziare una nuova fase della sua vita.

L’influencer, infatti, è pronta per dare una scossa alla sua vita partendo dal cambio di look. E sui social è pronta ad annunciare ai suoi followers un nuovo progetto di lavoro mentre è sotto le mani del parrucchiere. Dunque aria di novità per Cecilia Rodriguez che sembrano essere del tutto positive.

Sembra quindi essere un buon periodo per Cecilia Rodriguez che nel frattempo di iniziare una nuova fase della sua vita si gode la sua storia d’amore con il compagno Ignazio Moser. I due sono più innamorati che mai e la loro storia procede a gonfie vele. Nel frattempo, l’argentina ha dichiarato di essere in cerca di una casa a Milano per entrambi.

Il cambio di look di Cecilia Rodriguez diventerà una tendenza del 2021

Il nuovo look di Cecilia Rodriguez che non delude mai i suoi followers diventerà una tendenza del 2021 tutta da copiare. A dichiararlo è proprio l’autore del taglio di capelli dell’influencer che si esprime con queste parole: