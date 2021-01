Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avete mai visto la loro casa? Stile moderno, tanti fiori e ampi spazi, non riuscirete a credere cosa collezionano nel salotto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme ormai da diversi anni e sono una delle coppie più affiatate del mondo della spettacolo. Come ben sappiamo, i due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Entrambi erano dei concorrenti del Grande Fratello Vip e Cecilia all’epoca era anche fidanzata con Francesco Monte. La sorella di Belen, però, sembra essersi tanto invaghita di Ignazio ed effettivamente da quel momento i due non si sono mai più lasciati. Dopo una breve crisi avvenuta la scorsa estate, adesso Ignazio e Cecilia sono più innamorati che mai. I due vivono insieme in uno dei quartieri vip di Milano e la loro casa sembra essere molto chic. A proposito, avete mai visto la loro casa?

Le foto della casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il loro nido d’amore si trova in uno dei quartieri più in di Milano. Un pò di tempo fa, i due hanno deciso di andare a convivere e pian piano hanno arredato la loro casa, seguendo i propri gusti. Partiamo dal salone, una delle stanze più vissute da Cecilia e Ignazio. Stile moderno e arredamento di gran classe quello scelto dai due piccioncini.

Sulle pareti troviamo alcune fotografie in bianco e nero. I colori predominanti di questa stanza sono il panna, il nero ed anche il grigio. Cecilia ama molto i fiori freschi e per questo spesso in vari angoli della casa troviamo qualche piccolo bouquet. Ovviamente nel salone non poteva mancare il divano, molto grande e dai toni neutri, che Cecilia ha arricchito con dei grandi cuscini bianchi in stile boho chic.

Il salone è la stanza dove la coppia ama tanto divertirsi ma anche rilassare. Sulla parete difronte al divano è presente un mobile attrezzato dove si trova un televisore e dove ci sono anche sistemi i tapiri d’oro ricevuti in questi anni.

La camera da letto è molto luminosa ed il colore predominante è il bianco. Oltre al letto ovviamente, è presente un grande armadio dove all’interno la coppia conserva i propri abiti. Il letto è molto chic, con una testiera in velluto color grigio scuro, con cuscini molto grandi di colore giallo e marrone. Insomma, un appartamento molto carino, semplice ed elegante che richiama proprio il carattere della sorella di Belen Rodriguez e del suo fidanzato Ignazio Moser.

