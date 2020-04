Chi è Camihawke: perché è famosa, vita privata, curiosità Scopriamo tutto su questa ragazza semplice e senza troppe pretese, che è riuscita a catapultare dal web fino in tv. Ecco Camihawke.

Camihawke è una ragazza così semplice e umile nei suoi modi di fare, che si è fatta apprezzare da più di un milione di followers solo su Instagram.

Scopriamo tutto su di lei, chi è veramente, cosa fa, chi è il suo fidanzato e dove seguirla.

Camilla Boniardi biografia

Camilla Boniardi, in arte Camihawke, ha ventinove anni, è nata a Monza il 21 giugno 1990 e il suo segno zodiacale è cancro. Figlia di due medici, Camilla si laurea in giurisprudenza, per poi intraprendere un percorso di tutt’altro tipo.

È diventata, infatti, una delle influencer italiane più conosciute sul web, per i suoi video ironici postati sui social – anche se, come ha confessato in un’intervista a Dagospia, non vuole essere definita come tale ma una creatrice di contenuti di intrattenimento.

Negli anni, passa dal web alla radio, diventa una speaker di Radio2, e, nel 2017, una delle protagoniste del programma tv, Pink Different, su Fox Italia. Nel 2019 è stata scelta per affiancare lo chef Carlo Cracco, nel cooking show di Rai 2 Nella mia cucina.

Camihawke si contraddistingue per la sua chioma rossa e lunghissima, il suo piercing al naso, le lentiggini che tempestano il volto e gli occhi color nocciola. Grazie alla sua bellezza, ma non solo, lei è un punto di riferimento anche per il mondo beauty e propone video tutorial per realizzare i suoi make up, in collaborazione anche con noti brand.

La giovane ha confessato di essere ansiosa, di non riuscire a vivere serena se non ha sempre tutto programmato con anticipo. Si dice che abbia un carattere lunatico, ma che sia anche una persona buona, che non porta rancore.

Il significato del suo soprannome

Il motivo per cui ha scelto un soprannome così particolare, Camihawke, non lo sappiamo, Camilla non lo ha mai reso noto. Ma probabilmente il suffisso “hawke” che si aggiunge al diminutivo Cami avrà un significato particolare e simbolico per lei.

Sicuramente si tratta di un nickname memorabile e un po’ estroso, un po’ come la sua personalità.

Camihawke che lavoro fa

La carriera di Camihawke comincia sul web, tramite il social Snapchat – dove si condividono video e foto visibili per solo un giorno – per poi diventare sempre più nota anche su Instagram e Facebook. Sono famosi web i suoi video dell’Oroscophawke, un oroscopo raccontato a modo suo, dove Camilla spiega con simpatia il comportamento dei vari segni zodiacali nelle diverse occasioni.

Grazie alle piattaforme social, Camihawke ha ricevuto tanta notorietà tanto da essere ingaggiata in radio, televisione e nel mondo della musica. Camilla è apparsa, infatti, nel 2016 anche come la protagonista del video Manzarek, canzone del gruppo musicale indie pop italiano, Canova.

Il brano è presente nella tracklist dell’album Avete ragione tutti.

Camihawke: il programma tv con Carlo Cracco

Ma è di recente che Camihawke ha ricevuto la sua maggiore visibilità, nel cooking show intitolato Nella mia cucina, dove conduce insieme a Carlo Cracco. Nel programma televisivo, lei intrattiene i parenti dei concorrenti, che nella trasmissione si mettono alla prova sfidando l’ex giudice di Masterchef.

Il motivo per cui è stata scelta proprio Camilla Bionardi, sta nella sua prima affermazione nella bio di Instagram: “La pasta al forno è il mio unico credo. Faccio tante cose ma non sono esperta di nulla perché rimango umile.”

Tra un post e l’altro su Instagram, Camihawke parla, infatti, di cibo con il suo unico stile, dalla passata di pomodoro a schiacciate e dolci, fatti da lei oppure solo mangiati con gran gusto, alla faccia – osiamo dire col sorriso – dei 12 cibi che fanno bene alla salute secondo Carlo Cracco.

Camihawke, Instagram e tutti i social dove seguirla

Camilla Boniardi ha un profilo Instagram, @Camihawke, che è particolarmente caratteristico, con i suoi scatti naturali e storie di vita vere, e dove le promozioni dei prodotti è discreta e fatta con grande spontaneità. Lei sa bene come attirare l’attenzione su Instagram senza provocare o comunque risultare piena di sé.

Ma non solo, ci sono anche altri canali dove poterla seguire. Nella bio di Instagram, Camilla linka infatti anche il suo profilo su Tiktok, dove pubblica video simpatici.

La creatrice di contenuti ha anche altri profili social: tanti video su YouTube, ha una pagina Facebook e un account Twitter .

Chi è il fidanzato

Per quanto riguarda la vita privata, invece, seppure la ragazza non vuole parlarne troppo, perché crede che sia di poco interesse per il suo pubblico, sappiamo che è fidanzata da diversi anni con Aimone Romizi.

Si tratta del frontman della band Fast Animals and Slow Kids, un gruppo musicale alternative rock italiano, fondato a Perugia nel 2008.

Soprannominato dolcemente Romi,il fidanzato è perugino di nascita e si presenta nelle varie foto postate da Camilla, con un look selvaggio, capelli lunghi e barba lunga e sensuale.

Camila non svela molto della sua vita privata e dunque non sappiamo come si siano conosciuti, ma ciò che ci fanno capire attraverso i social è che sono una coppia davvero affiatata e che, pare si amino davvero molto.

Dove abita Camihawke?

Camilla convive con il suo Aimone in una casa a Monza, acquistata proprio insieme, e che due anni fa è stata ristrutturata dall’architetto Alberto Vanin.

Camihawke ha comunicato tramite le storie del suo profilo Instagram di aver deciso di fare questo grande passo insieme al suo compagno.

Tuttavia, alcune volte dice di trasferirsi nella casa del suo fidanzato, che si trova a Perugia.

Camihawke make up e moda

Camilla è diversa da altre sue colleghe blogger e influencer; ha il septum al naso e ciò che pensa è davvero tutto fuorché alla moda.

Tuttavia la sua innegabile bellezza e il suo buon gusto, la rendono naturalmente una persona di tendenza nei suoi look.

Attraverso i video tutorial e gli scatti fotografici, Camilla Boniardi mostra il suo stile casual, trendy e originale.

Spazia dalle sneakers alle maglie a fiori, maglioni oversize e jeans aderenti. Nei suoi outfit non mancano giacche monocromatiche, ma anche abiti lunghi e colorati.

Se vi piacciono questi ultimi, osservate bene i suoi outfit per imparare come indossare un abito lungo e maxi.

E ancora, Camilla indossa abiti da sera così come la t shirt bianca di cotone.

Famosa è la mise indossata per la presentazione del programma Nella mia cucina, con i pantaloni palazzo neri a vita alta, camicia bianca con maniche a sbuffo e ballerine.

Naturalmente predilige il colore rosso per i suoi abiti, e sfumature di questa tonalità, in coordinato alla chioma.

Aggiunge sempre qualche dettaglio particolare, come il basco rosso o le collare in stile Cleopatra e i suoi look diventano subito sui generis.

I capelli: come fa ad averli rossi e lucenti

Nei suoi “meicap tutorial“, Camihawke svela tutto quello che c’è da sapere sui suoi trucchi e i suoi capelli.

Sappiamo che il tratto distintivo di Camihawke sono appunto proprio i suoi capelli lunghissimi. La chioma appare sempre super lucida e dai riflessi rossi.

Tutto merito non solo di madre natura, ma anche dell’henné, che lei stessa ci mostra di aver provato sia a casa che in salone.

L’henné è l’alternativa naturale alle tinte normali, non solo e per i suoi pigmenti ma anche per le sue molteplici proprietà riequilibranti sul cuoio capelluto.

Il suo trucco occhi

Un altro tratto distintivo di Camilla sono gli occhi grandi e color nocciola – oltre alle sue lentiggini.

Per questo, Camihawke non ama il fondotinta e preferisce una base al naturale, in modo da lasciare queste ultime ben visibili sul viso.

I suoi beauty look più belli mettono in evidenza sia gli occhi che le labbra.

Una linea di eyeliner e rossetto rosso fuoco matte. Per ingrandire gli occhi, Camilla applica la riga solo lungo la parte esterna della rima superiore.

Poi tanto mascara e un ombretto illuminante nell’angolo interno e uno naturale, sul color terracotta, nella parte centrale della palpebra – un perfetto esempio di come fare un makeup effetto naturale, da ricopiare subito.

Camihawke ha gli occhi nocciola, ma spesso indossa delle lenti a contatto colorate verdi per aumentare l’intensità dello sguardo.

Per completare il tutto, non rinuncia mai al piercing al naso, che esalta ancora di più i suoi occhi e il suo viso dai lineamenti dolci.

Banana bread, la ricetta famosa di Cami

Sui social, Camilla condivide anche alcune ricette personali, tra le quali, la più ricercata sul web è quella del Banana bread.

Come ci racconta nella video ricetta, servono i seguenti ingredienti:

3 banane

240 grammi di Farina 00 di cui 120 integrale e 120 d’avena

100 grammmi di Zucchero di canna

125 grammi di Yogurt bianco

100 grammi di Noci

50 grammi di Olio di semi di girasole

65 grammi di Gocce di cioccolato fondente

16 grammi di Lievito in polvere per dolci

Cannella in polvere

1 pizzico di Sale

Avena (per guarnire)

Prima di procedere con la preparazione, preparare il forno impostandolo a 170 gradi ventilato.

In un mixer, frullare tutte le banane mature, lo yogurt, lo zucchero e l’olio di semi.

In una ciotola, invece, mescolare la farina e il lievito. Poi aggiungere il sale e la cannella (nella quantità che vi aggrada di più).

Versare la crema di banane nella ciotola e mescolare bene aiutandovi con una spatola. Mettere nel composto le gocce di cioccolato e le noci tritate al coltello.

Versare ora il composto del banana bread in una teglia rettangolare, precedentemente imburrata.

Aggiungere un po’ di chicchi d’avena in superficie per guarnire e infornare.