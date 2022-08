In questa estate di separazioni, anche un’altra coppia, sebbene meno nota della più celebre Totti-Blasi, si sarebbe separata. Parliamo di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, corteggiatrice lei e tronista lui nel dating show pomeridiano Uomini e Donne, che ha visto nascere il loro amore circa sei anni fa.

Ma le favole non sempre hanno un lieto fine e a volte l’amore finisce, così la storia tra i due ragazzi è giunta al capolinea e proprio Camilla ne ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram, chiedendo ai suoi follower di rispettare il suo riserbo.

La stessa aveva infatti affermato: “Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo, non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse”.

“Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano ad una separazione. Non rinnego nulla, purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. È un momento delicato, spero che i motivi che hanno portato alla rottura restino personali”.

Di recente la stessa Camilla Mangiapelo si era mostrata all’interno del proprio profilo Instagram in spiaggia, mentre veniva presa in braccio da un ragazzo. Una storia social che non è passata inosservato e che ha scatenato diversi gossip intorno a lei.

Camilla Mangiapelo accusa l’ex di averla tradita

Molti fan della ex coppia hanno insinuato che la ex corteggiatrice abbia lasciato Riccardo proprio per un nuovo fidanzato. Parole che hanno infastidito moltissimo Camilla che, ha deciso di rispondere in maniera dura e diretta alle tante dicerie.

L’influencer all’interno del proprio profilo Instagram ha così rivelato la vera identità del ragazzo che si trovava al mare con lei. Quest’ultima infatti, ha esordito duramente nei confronti di chi l’accusava di aver lasciato Riccardo per un nuovo fidanzato.

È proprio lei nel suo profilo social ad affermare: “No signora. È il mio migliore amico. E tra l’altro gli amanti sono passati di moda. Dovreste spiegarlo a qualcun altro però.”

Inoltre, alcuni utenti le hanno chiesto come abbia potuto lasciare Riccardo, dando per scontato che la decisione l’abbia presa lei. Così è partito lo sfogo di Camilla: “Mi chiedo come possiate trarre queste conclusioni senza sapere. E se fosse l’esatto contrario? Non ve lo siete mai chiesto questo, eh? Perché quando finisce una relazione tra famosi sono le donne a fare i post? ‘Sti uomini sono un po’ senza p***e”.

Inaspettatamente la giovane ex corteggiatrice si è lasciata andare come, la sua storia d’amore con Riccardo sia terminata proprio per un tradimento che lei ha ricevuto. Affermazioni inaspettate che hanno lasciato molto sorpresi i fan ma anche i telespettatori che la seguivano durante la sua presenza a Uomini e Donne.