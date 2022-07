UeD: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono state senza ombra di dubbio una delle coppie più amate di Uomini e Donne. In queste ultime ore i due hanno deciso di chiudere la loro relazione e hanno comunicato la triste notizia sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, una delle coppie storiche di Uomini e Donne, non stanno più insieme. Dopo ben sei anni di relazione i due hanno deciso di mettere definitamente la parola fine alla loro storia. L’ex corteggiatrice ha comunicato la notizia sulla sua pagina Instagram.

Queste sono state le parole scritte da Camilla Mangiapelo a riguardo:

Scrivo queste parole per fare chiarezza, una vlta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine .