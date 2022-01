Can Yaman a C’è posta per te per fare una sorpresa a due donne siciliane. Rosaria e Rita, ospiti del salotto di Maria De Filippi, hanno ricevuto infatti una piacevole sorpresa da parte dell’attore che è amatissimo da moltissime persone e non solo nel nostro paese. Ecco allora cosa è successo nella serata dello studio di Maria De Filippi.

Nella puntata del 15 gennaio 2021 Can Yaman è stato l’ospite speciale del programma di Maria De Filippi. L’attore turco è amato dalle donne di tutto il mondo ed è arrivato, per la terza volta, nello studio televisivo della conduttrice Mediaset.

Can Yaman era lì per poter fare una sorpresa a Rosaria e Rita, due signore siciliane, che hanno ricevuto il regalo di Emanuele, nipote di Rosaria e figlio di Rita. Cresciuto senza padre, ha potuto sempre contare sulle due donne che lo hanno cresciuto senza fargli mancare mai nulla.

Il 32enne di origini turche è arrivato da Rosaria e Rita che non si aspettavano della sua presenza davanti alla busta che si è aperta grazie al ragazzo che ha fatto una gradita sorpresa. Anche perché poi si sono messi a ballare sulle note di Perfect, canzone di Ed Sheeran.

In seguito l’attore turco ha fatto alle donne anche un regalo sicuramente gradito. L’autobiografia da lui pubblicata, firmata e con tanto di dedica. Poi è arrivata anche una scatola con dentro qualcosa di misterioso. Cosa c’era nel pacchettino?

Maria De Filippi invita l’ospite a scoprire cosa contenesse la scatola, anche se non è stato rivelato ufficialmente. Alcuni telespettatori però hanno notato una scatola piena di soldi.

Spesso infatti la produzione del programma aiuta anche con dei soldi gli ospiti che si presentano.