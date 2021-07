Non sarebbe certo la prima volta che una coppia dello spettacolo finga di stare insieme soltanto per rimbalzare sulla cronaca rosa ed ottenere popolarità per il proprio lavoro. Ultimamente la coppia Can Yaman – Diletta Leotta è spesso al centro del gossip. I due sembrano molto innamorati soprattutto sui social dove non evitano di postare stories sdolcinate. Il mese scorso poi i due hanno fatto un bellissimo viaggio in Turchia dove Diletta ha potuto conoscere i luoghi cari al bell’attore.

Ma nonostante tutto sono in molti a credere che la loro storia sia inventata con lo scopo di dare popolarità ad entrambi. Infatti diverse segnalazioni parlano dei due molto affiatati nei locali, ma quando sono all’esterno appaiono completamente distaccati. Una volta Can è stato anche beccato a ritornare da solo in albergo.

Concorde a questa tesi sembrerebbe anche Alessandro Cecchi Paone che interpellato da un fan della coppia sulla vicenda ha detto: “Non sarebbe la prima volta che gli uffici stampa inventano una coppia per dare maggiore visibilità ai due personaggi e al loro lavoro”.

Can Yaman-Diletta Leotta, storia inventata?

Insomma per il giornalista la coppia Can – Diletta potrebbe essere anche frutto di un’invenzione. A nutrire sospetti sulla veridicità del loro amore vi è anche il fotografo Paolone. Questo ultimo, dopo che Can e Diletta si sono mostrati affiatati in quel di Milano, ha dichiarato: “Serata milanese con le amiche! È stato più facile recitare e farsi vedere affiatati! Usciti alle 5, non erano più affiatati ma distaccati e lui è tornato in hotel, lavoro terminato”.

Nei giorni scorsi però è giunta una nuova segnalazione a Deianira Marzano: i due sono stati sorpresi insieme in un locale di Milano, uniti e innamorati. “Chi era lì ha affermato di aver visto una coppia affiatata e continuavano a scambiarsi baci e coccole” – ha dichiarato l’influencer sui social.