Can Yaman e Diletta Leotta beccati di nuovo insieme: le foto

Da settimane non si fa altro che parlare della presunta storia d’amore tra l’attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva Diletta Leotta. I due, infatti, stando a quanto riportato dalle varie notizie di gossip, si starebbero frequentando. E nonostante non sia arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ogni giorno giorno emergono nuovi indizi sulla loro presunta frequentazione.

Ormai non ci sono più dubbi. La star di Day Dreamer-Le ali del sogno, Can Yaman e la regina di DAZN Diletta Leotta sono stati paparazzati di nuovo insieme. A lanciare la notizia bomba il settimanale ‘Chi’ che ha pubblicato delle foto della coppia durante una cena romantica in un hotel di Roma a cui sarebbe seguita la fuga in camera.

Dunque la giovane coppia, pur non avendo ancora confermato nulla, non si nasconde più. Queste le dichiarazioni fatte dal settimanale ‘Chi’ riguardo la relazione tra i due:

Ecco in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice. Sono a Roma, stesso hotel della scorsa volta, stesso copione: cena a mezzanotte e fuga romantica in camera.

Sembra quindi che la frequentazione tra l’attore turco e la giornalista sportiva sia diventata una vera e propria certezza. Il flirt tra i due è sicuramente uno dei gossip più chiacchierato del momento. E nonostante all’inizio si parlasse di fake news, oggi è chiaro che le prove della frequentazione tra Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre più certe.

A dare conferma di ciò, oltre ai vari avvistamenti a Roma, si aggiungono una serie di indizi. Tra questi, il bellissimo mazzo di rose che Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram.

Il più clamoroso, però, è una frase che la stessa Leotta ha postato sui social e che Can Yaman ha fatto scrivere sulla sua valigia: