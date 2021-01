Diletta Leotta starebbe insieme a Can Yaman ma sapete con chi avrebbe passato il Capodanno? Lui è famosissimo

Dopo le foto con Can Yaman, spuntano alcuni rumors tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic

Diletta Leotta ancora al centro del gossip. Sono state pubblicate infatti delle foto che ritraggono la regina di DAZN insieme all’attore turco Can Yaman, la star del momento per la sua partecipazione alla serie tv in onda su Canale 5 DayDreamer- Le ali del sogno.

Sarebbe l’attore turco Can Yaman a far battere il cuore della conduttrice Diletta Leotta. A dimostrazione di ciò sono state pubblicate delle foto dal settimanale ‘Chi’ che ritraggono i due insieme. Ma ecco che un altro gossip coinvolge la presentatrice di DAZN : ci sarebbe infatti una presunta simpatia tra Diletta Leotta e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Fonte della notizia è il settimanale ‘Oggi’ secondo il quale Diletta Leotta e il calciatore avrebbero passato insieme la sera di Capodanno. Ecco quello che possiamo leggere nel servizio che dedica ampio spazio alla vicenda:

Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più a casa di Diletta.

Diletta Leotta e i rumors su Zlatan Ibrahimovic

È da tempo ormai che si vocifera sulla probabile amicizia che coinvolge la celebre presentatrice e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. I due si sono conosciuti qualche mese fa grazie all’incontro avvenuto quando i due sono stati scelti come testimonial per un famoso marchio. Da questo momento in poi si sono scatenate numerosi voci riguardo il rapporto tra i due smentito, però, successivamente dal portavoce della conduttrice.

Ed oggi, in seguito alla pubblicazione delle foto di Diletta che la ritraggono in compagnia di Can Yaman, i rumors sulla bella conduttrice e il calciatore del Milan tornano di nuovo a galla.

Tuttavia, nonostante le numerosi voci che investono la sua vita sentimentale, Diletta Leotta non sembra confermare i rumors e cerca di mantenere segreta la sua vita privata.