Can Yaman lascia l’Italia: ecco il motivo dietro la sua inaspettata decisione

Can Yaman lascia l’Italia preoccupando tutti i fan e i telespettatori che lo seguono da anni. Ecco il motivo per il quale il noto attore ha deciso di abbandonare la penisola

Can Yaman lascia l’Italia per un motivo che negli ultimi giorni ha scatenato opinioni contrastanti tra i social. L’amatissimo attore ormai da diversi anni vanta un grande numero di telespettatori che lo seguono in ogni sua comparsa, in ogni suo film o fiction.

Il suo carattere dolce, sincero e solare unito all’immensa bellezza, hanno reso Can uno degli attori più seguiti in tutto il mondo. Nel corso dei prossimi mesi, Yaman prenderà parte a diversi film ovvero in ‘Viola come il Mare’ e il remake tanto atteso di ‘Sandokan’.

Il suo enorme successo gli ha dato la possibilità di portare avanti le cause umanitarie a cui lui è molto legato, dimostrando un grande amore per il prossimo. È proprio questo suo lato che ha conquistato fin da subito il cuore di milioni di telespettatrici che, lo seguono passo dopo passo.

Negli ultimi giorni però, lo stesso Can Yaman ha annunciato di abbandonare l’Italia per un evento importantissimo. Il famoso attore all’interno del suo profilo Instagram di dover lasciare per un breve periodo la Penisola in cui recentemente vive.

Can Yaman lascia l’Italia: ecco il reale motivo

Nei giorni scorsi Can Yaman ha così rivelato all’interno del suo profilo social la decisione di dover lasciare l’Italia per partecipare al Monte Carlo Film Festival de la Comédie. L’attore infatti, durante questo particolare evento, ritirerà un’importante premio grazie al suo grande impegno sociale.

Questo è un momento fondamentale per Can che negli ultimi anni è riuscito a conquistare milioni di telespettatori e fan da tutto il mondo. La sua grande carriera grazie alle varie interpretazioni avute all’interno delle fiction ha spiccato il volo tanto da renderlo uno degli attori più amati e famosi degli ultimi anni.

Yaman ha deciso di trasferirsi in Italia per stravolgere completamente la sua carriera, trovando appoggio e sostegno da parte di Ferzan Ozpetek. Can sta proseguendo così il suo grande sogno, trovando riscontro positivo nei tantissimi fan che lo seguono con amore e con grandissimo affetto.