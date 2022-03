Non era in "rapporti puzzette" con il fidanzato: famosa cantante finisce in ospedale

La cantante brasiliana Viviane de Queiroz Pereira (nome d’arte Pocah) è finita in ospedale per aver trattenuto una “puzzetta” davanti al suo fidanzato. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa vip sul suo profilo Instagram, che conta 15,7 milioni di follower.

Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori allo stomaco e sono finita in ospedale.

La cantante non avendo ancora la “confidenza giusta” con il suo fidanzato, ha trattenuto i gas per tutto il tempo, seguendo il consiglio di un video che aveva visto su Tik Tok: ignorare i dolori. Lei stessa nel post ha ammesso di averlo fatto perché non era in “rapporti scoreggia” con il suo ragazzo.

Ma l’aver trattenuto i peti per troppo tempo, le ha provocato dei lancinanti dolori e, alla fine, è stata costretta a recarsi in ospedale.

Sono guarita e sto bene.

La cantante avverte tutti

Viviane de Queiroz Pereira ha voluto raccontare la sua esperienza sui social, nonostante l’imbarazzo, per mettere in guardia tutti su cosa può succedere quando si trattengono i peti.

Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare che il vostro ragazzo dorma perché siete a disagio, andare in ospedale con lui e la diagnosi è ‘gas intrappolati’. D’ora in poi li lascerò scappare.

In poco tempo, la vicenda si è diffusa sul web ed è diventata virale. In tanti hanno riso davanti al fatto che una famosa cantante sia finita in ospedale per aver trattenuto un peto davanti al suo fidanzato.

Trattenere le “puzzette” fa male alla salute

La flatulenza può essere una conseguenza del cibo ingerito e il corpo richiede di espellere l’aria in modo “naturale”. Ed è molto importante farlo, per far sì che la salute non ne risenta.

Trattenere i peti, può alterare il funzionamento dell’intestino e provocare spasmi nell’addome. Nelle persone che soffrono di problemi di salute e che hanno bisogno di espellere più gas, trattenere le “puzzette” potrebbe portare ad una distensione patologica dell’intestino e anche a forme di stipsi.