Capodanno 2023: Belen, Mara Venier, Maria De Filippi, ecco dove lo festeggeranno i vip

Dove festeggeranno il Capodanno i vip? A svelarlo è stato il settimanale Chi che ha voluto anticipare i programmi di volti popolari del mondo dello spettacolo svelando in anteprima dove, come e con chi passeranno il 31 e la giornata di Capodanno.

Per Mara Venier sarà una fine dell’anno da dividere tra famiglia e lavoro visto che Domenica In andrà regolarmente in onda. “Io vado in onda l’1 gennaio: la mia idea è di fare una cena con i miei amici. Aspettiamo la mezzanotte, beviamo qualcosina, ci godiamo i fuochi d’artificio che sfolgorano sopra al Cupolone. Non ero certa di riuscirci, perché ho avuto il Covid: però mi sono negativizzata il 24 dicembre. Nicola era appena tornato da Santo Domingo ed era nero… Comunque, me tocca cucinà. Ma mi piace, lo farò per pochi, carissimi amici: farò cotechino e una bella pasta al forno. Sarà tutto molto, molto semplice” – le sue parole.

Fonte: Instagram

Maria De Filippi invece è più tradizionalista e trascorrere le feste nella sua casa di campagna fuori Roma insieme alle persone care. Carlo Conti invece opterà per la montagna. “A Capodanno ho sempre lavorato, prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c’è mio figlio Matteo, ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia e questo vale anche per le Feste. Andrò in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca, nostro figlio e un gruppo di amici. Ci sarà anche Leonardo Pieraccioni”.

Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez invece un 31 dicembre lavorativo con lo show in Piazza del Plebiscito di Napoli. “Per la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo saremo a Napoli, a casa di Stefano. Capodanno lo passeremo in piazza del Plebiscito, per una bellissima festa popolare all’insegna dell’identità napoletana. Sarà praticamente una festa in famiglia, ci sentiremo a casa” – ha raccontato la showgirl argentina.

Per Federica Pellegrini questo sarà il primo Capodanno da moglie e lo festeggerà ovviamente con il marito Matteo Giunta.

“Dopo aver fatto Pechino Express, che ha scombinato un po’ i nostri piani, dopo aver trovato la sistemazione perfetta per i nostri cuccioli, dopo tutti i regali comprati fino all’ultimo minuto, 24 dicembre compreso, dopo la cena della Vigilia e il pranzo di Natale in famiglia – anzi, in famiglie –, dopo avere trovato un accordo preciso sul dove (il quando sembrava un miraggio, ma mi sa che incredibilmente ce l’abbiamo fatta), dopo tanto, se non dopo tutto, io e Matteo faremo finalmente la nostra piccola luna di miele al caldo!!” – ha svelato Federica.