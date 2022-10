Federica Pellegrini e la dieta del martedì liquido: ecco di cosa si tratta

Da quando Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno svelato sui social di seguite un giorno a settimana la dieta liquida, sul web è scoppiata una vera e propria mania. Sono infatti tantissimi i fan che hanno chiesto informazioni su cosa si tratta.

Si tratta di un regime alimentare da adottare una volta a settimana (Federica e Matteo hanno scelto il martedì, ndr) in grado di apportare benefici a fegato e reni.

Fonte: web

“È utile a far riposare un pochino reni e fegato. Un giorno a settimana introduciamo solo liquidi” – le parole di Matteo Giunta.

Federica Pellegrini ha invece detto a riguardo la loro dieta liquida: “Dovete sapere che per tenerci il linea ogni martedì facciamo il martedì liquido. Dal martedì a colazione, solo liquida, a mercoledì a colazione, normale. Questo è il primo dopo l’estate e stiamo facendo fatica!“.

Ma in cosa consiste questa dieta? Per la coppia Pellegrini-Giunta si tratta di un regime alimentare che dalla colazione del martedì fino alla colazione del mercoledì, si basa totalmente sull’introduzione di liquidi.

A colazione assumono solo un caffellatte. Per pranzo e cena, invece, i due portano a tavola passati o zuppe di verdure, ovviamente liquide. E come spuntini non mancano yogurt. Ma è una dieta che fa bene?

A rispondere è stata la dottoressa Emanuela Longa in un’intervista al Corriere della Sera.

“La loro idea è semplicemente quella di seguire una volta alla settimana una dieta ipocalorica. Sul fatto poi che essa sia liquida o semiliquida, nulla da dire: l’essere liquida permette di digerire più facilmente e di assumere più acqua, quindi da questo punto di vista non c’è nulla di negativo” – ha specificato la dottoressa specialista in Medicina dello Sport presso il Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello Sport dell’Università di Pavia.