Capodanno al GF Vip: è successo di tutto, tra baci inaspettati e vetrate sfondate

Da circa due anni il Grande Fratello Vip si protrae oltre il Capodanno e nella casa per l’ultimo giorno dell’anno si scatena la festa. Anche questa volta è andata così e la serata è stata davvero ricca di colpi di scena con tanto in incidente accorso a Soleil Sorge.

Il gruppo durante il classico trenino di Capodanno ha spinto l’influencer contro una vetrata che dava sul giardino mandandola completamente in frantumi. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere e le immagini non lasciano dubbi alla dinamica. Per fortuna il tutto si è concluso senza conseguenze gravi.

Fonte: web

Ma durante i festeggiamenti di capodanno è accaduto davvero di tutto. Impossibile non notare il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e sono gli indiziati numeri uno per la prossima love story all’interno della casa di Cinecittà.

Ancora più imprevedibile è invece quanto successo tra Giacomo Urtis e Miriana Trevisan che si sono lasciati andare senza freni a baci ed effusioni frutto di una serata abbastanza movimentata ma molto probabilmente senza conseguenze sentimentali vista anche la reazione divertita degli altri coinquilini.

Intanto il nuovo anno si apre con importanti novità per il gioco. Dopo 4 mesi di permanenza e la prospettiva di altri 2 nella casa, diversi concorrenti hanno espresso l’intenzione di lasciare a metà Gennaio. Parliamo di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi che hanno annunciato nelle scorse ore di voler lasciare il gioco. “Tra 10 giorni, non ce la faccio più. Ma proprio massimo” – ha detto Gianmaria. Jessica ha commentato avvilita: “Se potessi lo farei pure io. Pure Manuel se ne va”. “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivassi fino a marzo? Ma no” – le parole di Manuel.